Abierto en agosto

Los Juzgados no cierran en agosto. Hoy es 31 de julio y durante todo este mes, que ya pone fin, vengo soportando esa especie de mantra que se arraigó en el siglo pasado; que los juzgados cierran en agosto y así año tras año. Son habituales las afirmaciones de mi entorno. «¡Que en agosto vacaciones! … ¡Ya te queda menos para que cierres en agosto!…». Y es que, aunque se tiene algo de razón, lo cierto es que en agosto los juzgados no cierran. Aún no he visto un cartel que así lo anuncie. «Cerrado por vacaciones». Y esas afirmaciones del entorno inducen a pensar que así es. Es cierto que paran la actividad y eso da como resultado que los que nos dedicamos a esto del ejercicio de la abogacía podamos descansar y conciliar. En este mes se limita la actividad en los juzgados y tribunales del reino. El artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se recoge, entre otros, que serán inhábiles los días del mes de agosto, –aquí el mantra– , para todas las actuaciones judiciales, salvo las que se declaren urgentes por las leyes procesales.

Recomiendo ser cuidadoso y examinar los plazos durante el mes de agosto, teniendo en cuenta los distintos órdenes jurisdiccionales, –civil, penal, laboral…– y lo que dicen las leyes que se aplican a ese tipo de procesos. A modo de ejemplo, si pensamos en la jurisdicción civil, esa se suele paralizar plenamente, aunque con una clara excepción y es en los procesos de familia. Los compañeros que se dedican a ello están muy pendientes en estos periodos de los cumplimientos de los regímenes de visitas y los problemas que de ellos surgen. Aunque sea agosto un periodo inhábil, la Ley de Enjuiciamiento Civil nos brinda una solución y es que cuando hay causa urgente que lo exija se pueden habilitar los días y horas hábiles y esto es la práctica común. No olviden que se encontrarán infinidad de trabas a modo de «estamos en periodo inhábil», «eso se resolverá en septiembre». Debe añadirse como factor el humor y el talante de los operadores jurídicos. Esto no es soplar y hacer botellas. Aunque lo dicte la ley, esta se interpreta y ojo, uno se puede encontrar de todo, hasta el de un asunto que se puede considerar y argumentar de extrema urgencia que para quien tiene que resolverlo no lo sea. Y hay que aguantarse; no queda otra. Recordemos en que en los órganos judiciales hay menos personal –en agosto–, ya que este mes se usa habitualmente para disfrutar de las vacaciones reglamentadas. Otro ejemplo que conviene mencionar es lo que pasa en la jurisdicción penal. En esta, agosto es inhábil a trozos, es decir, hay que ver en qué fase está el procedimiento penal para saber si es inhábil o no. Y si nos encontramos en la fase de instrucción, el mes de agosto es hábil como si fuera febrero o marzo. No hay inhabilitación para delinquir, por eso los juzgados de instrucción funcionan perfectamente en ese mes y el de guardia no se aburre: lo puedo asegurar.

Lo cierto es que es un mes de menos actividad en los órganos judiciales, menos profesionales presentando escritos, menos personal en las dependencias, menos tránsito en los juzgados, no hay señalamientos de juicios civiles... Es agosto, pero no cerramos. El delito no se va de vacaciones.