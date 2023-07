Me gusta transmitir que la política de equilibrio es aquella que cada gestor público gestiona e intenta reequilibrar ante la incertidumbre, el cuestionamiento de la endogamia de los partidos, y su propio equilibrio personal ante su desempeño profesional.

Si lo extrapolamos a la presidencia de los partidos o de un país, va muchísimo de coherencia y de ajuste de egos. Hablamos constantemente de campaña permanente, y a mí también me gusta usar ese término tan especial de candidato permanente; esa actitud que devora a los egos y no se distancia, a tanta velocidad, de la ciudadanía. No nos engañemos, el poder gusta, excita, y cuando estás en él rara vez vas siendo consciente de cómo te vas distanciando del resto. Cuando preparo, acompaño y paso tiempo con mis candidatos, es un lujo conocer su esencia y sus valores íntegros. Observarlos en su despliegue es maravilloso porque su crecimiento es brutal, y van avanzando de forma inconsciente en su transmisión de imagen de poder; no siendo conscientes de su transformación.

Esa transformación es muy positiva cuando sus equipos son abiertos y el gestor público mantiene una hoja de ruta desde esa concepción de candidato permanente, ese candidato con un buen autoconcepto, cumpliendo sus hitos de gestión, y a la vez proyectando su marca personal; esa marca que logra transformar y expandir sus valores a acciones. La otra cara de la moneda es el aislamiento, esa variable que siempre está en juego y que debemos ajustar para no perdernos y vivir en esa realidad ficticia que podemos diseñar y que, en ocasiones, nuestros equipos, por incrementar nuestros egos, nos pueden empujar a ella. El factor de humanidad se incorpora al valor político como imprescindible. Y los valores femeninos, como dice Antonio Sola, nuestro Creador de presidentes, determinantes para los nuevos liderazgos.

Los sentimientos están presentes y tienen fuerza, incluso, para generar cambios en los electores. Recientemente en las elecciones generales celebradas en España así ha sido. El miedo ha jugado un papel determinante, esa variable que el ser humano tiene perfectamente instaurada. Los sentimientos también dominan a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, como pudimos observar en campaña y en los debates; emociones delatoras por no entrenar algo tan básico como la comunicación no verbal, esa que anula tu discurso verbal, si es lógicamente contradictoria.

En la convocatoria de elecciones se jugó con factores determinantes de desgaste, exponiendo a recientes cargos públicos a llevar una hoja de ruta paralela a la planificada en sus respectivas tomas de posesión; a añadir otro elemento de equilibrio o desequilibrio a su gestión. Ahora, la planificación de cada alcalde debe estar enfocada en sus objetivos propios e individuales, con respecto a su desempeño profesional; desenfocarse sólo generará terreno ganado para el adversario.

Para un alcalde, lo realmente interesante es su política municipal porque las claves del municipalismo son muy particulares, y rara vez responden a intereses ideológicos. De hecho, extrapolarlo no suele dar grandes resultados; nos podemos llevar sorpresas. Cada alcalde o alcaldesa debe priorizarse y reequilibrar sus intereses con los intereses endogámicos; me gusta contar que al final de la legislatura los partidos te proponen por tu marca, por tu valor ante la ciudadanía, por el conocimiento que ésta tenga de ti. Curiosamente se invierte muy poco dentro de los partidos a la formación y entrenamiento profesional de estas cuestiones, que finalmente son determinantes. Por ello, lo marco como prioridad para cada persona.

Me gusta decir que es ese juego atractivo y sugerente de ser del partido y lograr ir por libre en algunos aspectos, que te permitan expandir tu valor y pasar de puntillas en “momentos en clave nacional o regional” que no redundan en percepciones positivas. Establecer una causa propia es esencial. Ilusionarte con ese mini proyecto de ciudad ante una posible derrota colectiva es fundamental. Volver y volver a tu centro constantemente se convierte casi en una práctica obligada diaria. Los alcaldes no se juegan su futuro en los primeros meses, aunque es necesario tener presente los golpes de efecto… Compramos espectáculo y, aunque no somos conscientes, la ciudadanía eso lo tiene interiorizado.

La gestión de las expectativas es fundamental, porque si nos anticipamos a lo que puede ocurrir podremos preparar un plan de acción para que lo inesperado o adverso no nos pille por sorpresa; hay que ser conscientes de que la mayoría de nuestras decisiones no se basan en los datos objetivos, sino en las expectativas que tenemos en nuestro interior sobre los posibles resultados de esas decisiones, y las convierten en una especie de brújula interior capaz de favorecer o retrasar nuestra sensación de felicidad.

En política, ganamos si creemos en lo que decimos, involucramos a los electores, generamos empatía y contagiamos una visión que sea capaz de incitar a la acción… Por eso, nuestro carisma, fruto de nuestro equilibrio, no se compra; sencillamente, se construye.

@EtikMaite etikpolitica.es