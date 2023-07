La bolsa de frutos secos contenía una almendra amarga. Aunque me deshice de ella enseguida, el sabor acre persistió en el paladar durante un buen rato, a pesar de un vaso de agua hasta arriba, un migajón de pan y pasta de dientes por un tubo. Puaj. Dicen algunos biólogos que el amargor comenzó a ser percibido como desagradable en algún momento de la evolución, como inhibidor, ya que las sustancias venenosas suelen tener ese sabor desabrido que deja la lengua como un zapato.

Quienes fuimos niños con Agatha Christie sabemos muy bien que el envenenamiento por cianuro tiñe de azul el rostro de las víctimas, les crispa los dedos y los envuelve de un extraño olor a aceite de almendras amargas. ¿Por qué? Pierdo el tiempo buscando la razón: resulta que el fruto contiene una sustancia llamada amigdalina que, descompuesta en la digestión, produce ácido cianhídrico, cuya sal es el cianuro. Vaya. Leo con alivio que habría que zamparse más de 60 almendras amargas para palmarla.

A eso huele también uno de los mejores arranques de novela que en el mundo se han escrito: «Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados». En El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, uno de los personajes, el antillano Jeremiah de Saint-Amour, se pone a salvo de la senectud y los tormentos de la memoria mediante un sahumerio de cianuro de oro. Emma Bovary, en cambio, se decanta por el arsénico. Azul cianuro, verde arsénico.

Una frase en la memoria. Pero estábamos con la maldita almendra, con la insistencia de un sabor acibarado que me hizo pensar en el veneno, la escritura –tal vez sean parientes cercanos– y una frase enterrada en la memoria que le escuché hace tiempo a António Lobo Antunes: «Lo peor que puede pasarle a una persona, hombre o mujer, es envejecer con amargura». Tardé años en comprenderlo bien. No se refería tanto al hecho de ir sumando años como a la acumulación de rencor, esa ira atrapada en un bucle, como si el mundo te debiera algo. Crudamente, el mundo no le debe nada a nadie; ese es el juego. El escritor portugués podría haberse convertido en un ser amargado por su participación en la guerra de Angola («yo tenía talento para matar»), pero se ha salvado de ello, e incluso del suicidio, jugando con los fantasmas mediante la escritura.

Es demasiado tentador sucumbir al resentimiento, ese veneno que emponzoña el paisaje emocional. Nietzsche lo odiaba porque, decía, respondía a la «moral de los esclavos», incapaces de expresar indignación por miedo a las represalias. Tal vez sea una de las peores formas de pasar por la vida, obsesionarse con la compensación cruzado de brazos, remugando el despecho, sin probar ni una sola almendra más.