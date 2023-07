Miedo al turismo masivo: proteger el patrimonio sin sacrificar la economía local

Aunque en Canarias, por la peculiaridad específica de nuestra primera industria, todavía no padecemos la masificación del turismo, no está de más estudiar dicho fenómeno. El turismo que nos visita lo hace de manera continua a lo largo de todo el año. No es un turismo estacional, por así decirlo. Por otra parte, tenemos la suerte de qué ocho de cada diez canarios, tienen una percepción positiva del turismo. Aunque es necesario hacer resaltar la creciente preocupación de los empresarios por el avance de lo que se ha venido en llamar turismofobia.

Si bien el turismo puede ser una fuente importante de ingresos económicos y de desarrollo local, su excesiva afluencia puede desencadenar problemas significativos, tanto para el patrimonio cultural y natural de un lugar como para la calidad de vida de sus residentes. El miedo al turismo masivo surge principalmente debido a varios factores: impacto en el patrimonio, impacto ambiental, desplazamiento de la población local, y la homogenización cultural. Es evidente de que ciudades patrimonio de la humanidad, como puedan ser Venecia, Dubrovnik, Ámsterdam o algunas islas griegas como Santorini o Corfú, deben revisar sus políticas turísticas. La UNESCO las amenazó con incluirlas dentro de la lista negra de ciudades en peligro, si no hacían algo por evitar la entrada de los macrocruceros en sus puertos y bahías. Venecia fue de las primeras en prohibirlos; y cada vez son más las ciudades que se apuntan a ello. Por su parte, no hay que olvidar el deterioro del medio ambiente y la contaminación que puede resultar en la degradación de ecosistemas frágiles y el agotamiento de recursos naturales. Así mismo, otro factor importante a tener en cuenta es al desplazamiento que se ocasiona de los residentes locales debido a la especulación inmobiliaria y el aumento de los costos de vida. Véase Ibiza. Y, por último, y no menos importante, se encuentra el hecho de que, debido a la llegada masiva de turistas, se pueda suscitar una homogeneización de la cultura local, al fomentar la adaptación a los gustos y preferencias turísticas, dejando de lado las tradiciones, costumbres y los valores autóctonos del destino. Es evidente de que dicho problema hay que estudiarlo en profundidad, sobre todo para aplicar soluciones en aquellos destinos que, aunque aún no les afecte directamente, sí que sería conveniente comenzar a planificar el equilibrio deseado y necesario entre el mantenimiento de la robustez del sector con la sostenibilidad debida. Y las posibles soluciones pasan por la planificación y la gestión sostenible, la diversificación económica, la promoción del turismo responsable, así como el hecho importantísimo de involucrar a la comunidad en dichos procesos. Por consiguiente, es fundamental establecer políticas de planificación y gestión turística sostenibles, que regulen el flujo de turistas, protejan los sitios patrimoniales y promuevan prácticas respetuosas con el medio ambiente. Además de admitir que es clave la diversificación económica local para eludir la gran dependencia del sector turístico (por aquello de evitar poner todos los huevos en la misma cesta), y desarrollar otras industrias que puedan generar empleo e ingresos. Enseñar, tanto a turistas como a residentes, la importancia de un turismo responsable, que respete la cultura y el medio ambiente. Y, por último, pero no menos significativo, tener presente a la comunidad local en la toma de decisiones relacionadas con el turismo, y así garantizar que sus intereses y preocupaciones son tenidas en cuenta. Todavía hay tiempo. Nos jugamos el futuro de nuestra tierra y el de nuestros hijos.