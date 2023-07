La compleja oportunidad de CC

Cuando Pedro Sánchez afirma que el PSOE no moverá ficha hasta la constitución de las Cortes solo significa que no negociará públicamente su investidura hasta que las nuevas Cortes estén abiertas. Públicamente, insisto. Y existen otras negociaciones que no conviene dejar hasta el 17 de agosto. La composición de la Mesa del Congreso de los Diputados, por ejemplo, que hoy por hoy se me antoja inimaginable. Yo discrepo de los compañeros –generalmente más sabios e inteligentes que yo– que dentro y fuera de Canarias señalan que una oferta central de Sánchez a independentistas vascos y catalanes –incluida la tropa manicomial de Junts– sería la reforma de los estatutos de autonomía de ambas comunidades. El margen de maniobra, incluso con el diligente auxilio de Cándido Conde–Pumpido, es muy escaso. ¿Qué más se puede transferir una vez agotada las potencialidades de los textos estatutarios presentes? La presencia del Estado en el País Vasco y Cataluña ya es casi residual. Como bien sabe Bildu –quizás es la fuerza política que mejor lo sabe– apenas veinte años más y España será percibida como un país extranjero, como una superflua circunstancia administrativa, y entonces la independencia caerá como fruta madura. No, una nueva reforma estatutaria no le va a bastar a Junts per Catalunya. Y tampoco a Otegui y sus compañeros, que han crecido mucho electoralmente, lo contrario que ERC. Pero esto va de lo mismo: de estirar el chicle. Sánchez es el escalador que va quemando las cuerdas que utiliza para ascender hacia la cima. Cuando no le quede ni fisco de mecate se encontrará en una escarpada pared, sin poder seguir subiendo, pero sin poder bajar tampoco. Si uno toma cierta distancia es bastante terrible lo que está ocurriendo: metamorfosear una crisis germinal del Estado y la gobernanza democrática en una palanca para continuar en el poder. «Estoy seguro que Pedro Sánchez podrá cerrar un acuerdo con JxC», repite un infinito coro de totufos. Eso sin duda es la solución para el presidente, pero es el problema para nosotros.

En medio de toda esta situación los portavoces de Coalición Canaria, incluido su secretario general, Fernando Clavijo, ha dicho que los nacionalistas canarios serán decisivos en la próxima legislatura. De nuevo la reacción histérica: los decisivos son los de Junts. Debe distinguirse entre investidura y gobernabilidad. En la investidura de Sánchez los coalicioneros no pintan nada, en realidad, nada quieren pintar. Pero la gobernabilidad de España es asunto distinto. Si durante la legislatura pasada el PSOE debió negociar intensamente con sus apoyos parlamentarios la aprobación de los presupuestos generales y los proyectos normativos, en la que está a punto de empezar las acrobacias asombrosas y los tejemanejes fulminantes serán obligatorios los 365 días del año. Y en ese contexto cada voto –incluido el de Coalición Canaria– será extraordinariamente valioso. Si prospera la tercera investidura de Sánchez jamás le sobrará un voto a un Gobierno integrado por el PSOE y por Sumar –una marca que en realidad es una confederación de una quincena de organizaciones políticas– que se jugará la existencia cada veinticuatro horas en el Parlamento. Coalición ya ha cumplido con su socio en Canarias –el Partido Popular– al ofrecerle una investidura a Núñez Feijóo si Vox no entrara en el Gobierno español. Aquí, de nuevo, los coalicioneros no son imprescindibles y probablemente hasta se alegran no poder serlo. En cambio, con una Sánchez ungido de nuevo como jefe del Ejecutivo Coalición podría negociar en un tablero, eso sí, que será inestable y elástico, áspero y sumamente complejo, imprevisible y todavía más navajero de lo habitual en la Cámara Baja. Cristina Valido, que ha sido una buena parlamentaria en Canarias, se va a tener que ganar cada euro de su sueldo.