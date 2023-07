Sigan bailando

Los supervivientes siempre me han dado grima. Tienden a ser unos canallas porque, aunque parezca contrafáctico, para sobrevivir una y otra vez hay que ser bastante cabroncete. No sufrir bajo el peso paralizador de los escrúpulos. Recuerdo una película –no el título– en el que el protagonista se casaba felizmente pero perdía a su joven esposa por la tuberculosis.

Contaría de nuevo matrimonio pero en su país –Austria–llegaban los nazis y él sobrevivía en Treblinka, pero ella no en Auschwitz. Sufrió durante años imaginando los últimos minutos de su amor en una cámara de gas cegadoramente blanca. El hombre emigraba a Estados Unidos y ahí, por fin, podía fundar una familia: nueva mujer y dos hijos preciosos. Los tres fallecían en un accidente de tráfico en los años sesenta. Ya con la mandíbula en los tobillos frente a la pantalla, y mientras se escuchaba la melodía que cerraba la película, unas líneas nos informaban que el tipo había reconstruido de nuevo su vida y ahora era un anciano rodeado por nietos amorosos en New York. A mí eso no me pareció una lucha por la felicidad pese a todas las catástrofes y celadas de la vida, sino la biografía de un perfecto miserable.

Sin embargo, a Pedro Sánchez se le piropea llamándolo superviviente, si bien casi nunca se concreta a lo que ha sobrevivido, que no es otra cosa que él mismo. Si las elecciones generales se hubieran celebrado en coincidencia con las autonómicas y locales, Alberto Núñez Feijoo lo hubiera aplastado en las urnas. Con singular astucia –ya se advirtió en su momento, no es ninguna magia portentosa– las convocó a finales de julio. Para un votante socialista desactivado, o que pensaba seriamente trasladar su voto al PP, bastaron algunos pactos autonómicos y locales de los conservadores con la ultraderecha para votar de nuevo a los socialdemócratas populismizados. El Partido Popular está empantanado en un problema extraordinario. Si quiere repescar voto ahora en manos de los ultras tiene que ser ajoarriero y posa de muy derechona; si pretende acercarse al caladero del centro debe moderar sus mensajes y retóricas. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pierdes o no recuperas credibilidad y te quedas a medias: has ganado las elecciones, pero las has perdido. Lo que le ha ocurrido ahora le ocurrirá si se repiten elecciones a finales de años.

Hace un momento contemplé un video en la que media docena de ministrar del PSOE bailaban en Ferraz celebrando los resultados en las urnas. También estaba Iceta, por supuesto. Sin los impresionantes resultados del Partido de los Socialistas de Cataluña nadie hubiera bailado esa noche. A esa hora ya se sabía que los escaños de los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez hace cuatro años era insuficiente; se necesitaba imperiosamente el voto afirmativo o la abstención de Junts per Catalunya. Los más tontos lo daban como conseguido ya gracias a las artes mesméricas de Pedro Sánchez. Me parece que no lo han pillado. No les va a bastar con otros 500 millones en transferencias o el control de los trenes de cercanías. Y si Junts no se suma al bloque de investidura, es harto probable que ERC lo abandone. Han perdido la mitad de sus diputados por sostener a un gobierno español. Ya no son verosímiles como fuerza independentista. En Cataluña las elecciones autonómicas se celebrarán en 2025 como muy tarde, en el País Vasco un año antes. Las negociaciones con las fuerzas independentistas son multinivel: se desarrollan en el ámbito estatal y autonómico como en un vals: sin soltarse jamás pero manteniendo las distancias. Sin embargo no es nada seguro que JxC se atenga a las reglas de colaboración racionales de ERC, el PNV e incluso Bildu. Quizás prefieran un ejercicio de fuerza. O una fecha para el referéndum de independencia o llevo a tu país a otras elecciones. Es más o menos el sentimiento más amplio entre los puigdemontistas. La gobernabilidad de España está seriamente comprometida y ya veremos el resultado del voto exterior, que no se cuenta hasta el sábado. Sigan bailando.