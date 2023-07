Gladiadores tramposos

Este año, en dos ocasiones, he dejado escrito esta colaboración en la prensa con anterioridad a los comicios electorales para que se publique el día posterior a los mismos. Así fue para las locales y autonómicas. En esta ocasión para las generales en las que el Congreso y el Senado serán el objeto principal de nuestra participación y, por tanto, la elección del Gobierno de España su consecuencia. Y lo hago porque el lunes estaré en Roma con un grupo de peregrinos que hemos tenido que estrenar el voto por correo en esta ocasión.

Roma no solo es la capital de Italia. Tiene una marca de globalidad inevitable en sus calles y en sus plazas. Roma, además de una ciudad, es un concepto cultural. Se suele expresar el sustrato de la cultura occidental haciendo referencia a Grecia y Roma, Israel y Germania y, evidentemente, al Cristianismo. Hemos sido configurados por estas marcas del espíritu y de la cultura. Decir Roma es decir ciudadanía y derechos, propiedad y familia. También Roma es la diócesis del Papa y, por ese motivo, cabeza de las iglesias católicas.

Ir a Roma es visitar algo más que una ciudad europea. Creyentes y no creyentes pueden encontrar en ella una de las raíces profundas de lo que somos como pueblo y como civilización. Historias de conquista y de poder, historias de caída y de invasiones, historias de engaño y conversión. Allí todos los caminos se aúnan. Y todo recupera un poco de originalidad y de identidad.

Lo importante de despertarnos hoy por la mañana, en Italia o en España, no será tanto el resultado material de las elecciones generales en España, sino las consecuencias que esto traiga para el devenir de la sociedad española. Las líneas rojas que no se deben atravesar son las que rompen con la clave de civilización: donde no importa que lo que se afirme sea verdad o sea mentira, mientras convenga para ganar. Como si despertara Nerón y justificara el incendio de la propia ciudad para ahorrarse el esfuerzo de buscar una solución a los problemas profundos culpando a otros con mentiras de envenenar el agua de las fuentes.

Cuando es normal mentir, hemos perdido alma en la sociedad. Y eso debería castigarse sin piedra ni palo, como castiga la misericordia. Nada puede justificar un servicio público edificado sobre las sombras de la mentira.

En Roma uno encuentra el alma de la civilización. Y uno esperaría que en el fondo de la urna, tras sacar todas las papeletas, uno pudiera encontrar el alma de la sociedad. Un alma plural y armónica, como el sonido artístico de las cuerdas diferentes de un instrumento que mantiene su afinación con la tensión de la fraternidad.

No sé por qué creo que estoy siendo muy idealista en este Circo romano –buen ejemplo de la campaña electoral– en el que los partidos han competido como gladiadores tramposos a quienes no les importó tirarse arena a los ojos con tal de volver a escuchar el aplauso del poder.