Lucha a muerte por los restos

Pues así estamos. Que entra el carcelero de La Bastilla y te da a elegir entre morir en la guillotina o que te lleven a un paredón para pegarte una ensalada de tiros. O lo que es lo mismo, que tienes que optar entre que este país lo gobierne Núñez Feijoo con la tropa de Abascal o lo dirija Sánchez con la gallega revenida que puso Pablo Iglesias –vaya ojo compañero–, los chicos de Bildu y los independentistas catalanes.

Como diría un cubano al pasar frente a un cartel habanero de esos que ponen «patria o muerte»: ¿y no hay una tercera opción? Pues no. La matemática parlamentaria española está muy complicada y existen remotas posibilidades de que cualquiera de los dos grandes partidos obtenga la mayoría suficiente como para prescindir de las minorías radicales. Lo cual que no es más que un reflejo de lo encabronada que está la sociedad de este país, que anda este verano en periodo termidor. Solo que en plan langosta.

Quien más opciones tiene de alcanzar el remoto sueño mayoritario es el PP. Las encuestas independientes le están beneficiando con un aumento en la tendencia del voto útil. Una consecuencia lógica del error garrafal de Sánchez aventando el miedo a Vox como socio chantajista e involucionista. Así se las ponían a Fernando VII. Si los populares atravesaran la frontera de los ciento sesenta escaños, se pondría a tiro una mayoría con el PNV y otros restos territoriales. Aunque ni aún así sería fácil, en Canarias los nacionalistas se están relamiendo los bigotes, soñando con volver a ser el deseado voto 176 que tantas subvenciones e inversiones nos trajeron en el pasado. Con buena mano bien se ordeña.

A estas alturas casi todo el pescado está vendido pero los partidos se están rompiendo el lomo buscando esos diez escaños que pueden cambiar el sino de las cosas. Esa dura batalla por los restos explica la fulgurante visita de Margarita Robles, superministra de Defensa, a La Palma. «Vete tú que a mí me da la risa», le dijo su jefe, que aún está ahumado por los sulfurosos vapores del volcán y las promesas que no se cumplieron. Y explica, además, la guerra sucia de las fotos de narcos de hace treinta años. Todo vale en el amor y la guerra.

Pero hay pocas cosas que puedan darle un vuelco sorprendente al mapa electoral previsto. Los medios de un lado y del otro se empecinan en desvelar las mentiras que manejan los candidatos, con la vana esperanza de que supongan un coste electoral. Viven a la sombra del mito del 11M y de la gran mentira del Gobierno de Aznar. O sea, la gran torpeza de no gestionar con veracidad el gran atentado en España de los radicales islámicos. Se supone que le costó al PP unas elecciones que tenía ganadas de calle. Pero es un relato falso. Aquella derrota electoral hunde sus raíces en la relajada imagen de Aznar, metido de comparsa decorativo en la guerra de Irak. Fue la memoria de una foto frente al horror de los hierros retorcidos de los trenes de Atocha. Fue una tumba de casi doscientas almas. Fue otra cosa.