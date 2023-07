Lo peor de todo

Ayer creo que se celebró un debate en la Televisión Canaria y esta noche, dentro de un rato, comienza otro en la TVE, sin la presencia de Núñez Feijóo, quien, por supuesto, ha sido incapaz de ofrecer una explicación racional sobre su infinita cobardía. Sus corifeos se esfuerzan homéricamente –lo acabo de oír– en elogiar esta huida. ¡Que listiño es el patrón, que no se pone en riesgo! Tienen miedo, por supuesto, a Pedro Sánchez, mejor orador, con más memoria, armas dialécticas y desparpajo. Pero si el próximo domingo el PP se queda, aun con el hipotético respaldo parlamentario de Vox, al borde de la mayoría absoluta, se podrá afirmar sin demasiado margen de error que a Núñez Feijóo se le escapó el poder la noche del miércoles previo a las elecciones. Porque un debate claramente ganador es el impulso final que necesitaba el candidato conservador para una victoria rotunda. Esta noche (ayer para ustedes) será Santiago Abascal el único que se beneficie de criticar y replicar a Sánchez desde la derecha. Y cada voto a Abascal debilita al PP frente a su imprescindible y al tiempo indeseable socio. La torpeza de Núñez Feijóo, esa inseguridad que le atenaza frente a Sánchez, esa actitud de mala fe democrática, lo va a pagar en las urnas. No me parece muy listo el patrón.

A lo largo de la campaña –en realidad desde la convocatoria de las elecciones, nada más salir del proceso de las autonómicas y locales– nos han agotado con sucesivos relatos: el ímpetu inicial del PP, la caída y luego la remontada socialista, los vaivenes de Sumar y Vox por la tercera plaza. Curiosamente, en unas elecciones en las que las mayorías van a estar muy comprometidas, la atención hacia los partidos nacionalistas y regionalistas es casi anecdótica. Lo importante es la conflagración entre dos supuestos modelos de país que no lo son, por supuesto. Si la izquierda socialdemócrata está en crisis no porque el presidente del Gobierno sea antipático, fatuo o petulante sino, precisamente, porque no existe modelo de país ni propuesta política estratégica, salvo la continuidad de un Gobierno progresista porque los gobiernos progresistas son intrínsecamente buenos. Pero no se conoce un modelo ni voluntad de debatirlo y defenderlo, sino un conjunto de causas retaleras peor o mejor cosidas, trasmutadas en ideología propagandística y transformada en fuentes de legitimación, un Estado de Bienestar que sustituye las políticas sociales por las asistenciales, un populismo en el gasto público irresponsable y el que venga atrás que arree, como evidencian las subidas de pensiones públicas, un irrefrenable apetito de control de instituciones públicas. Y, por supuesto, ninguna seguridad respecto al modelo territorial del Estado, porque sus socios preferentes son fuerzas independentistas que solo admiten una postergación de sus objetivos programáticos: crear dos nuevos Estados en la Península Ibérica. Y, sin embargo, la gente, objetiva y subjetivamente, vive peor que hace veinte años, y su horizonte vital es más confuso, más oscuro, más desesperanzado. Y se harta. Y se enerva. Y deja de creer que los gobiernos progresistas son intrínsecamente buenos. Sí, hay más trabajo que hace tres años, pero es una mierda de trabajo. Están hartos de mentiras, de promesas, de énfasis. Ya no tienen paciencia. Ya sonríen a la antipolítica. La derecha dizque liberal tampoco tiene ningún modelo ni propuesta estratégica para el país. Solo pretende desmontar algunas medidas económicas y fiscales de la izquierda, ejercitar algunas guerritas culturales de baja intensidad, pactar con los nacionalismos más derechistas o razonables, utilizar su nueva mayoría para practicar idéntica cooptación de las instituciones que el PSOE. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que ninguna de las dos fuerzas está dispuesta a reconocer abiertamente la victoria electoral de la otra ni está dispuesta a ayudarla a gobernar. Al contrario: desean tensión, bronca, miedo, malestar. Eso es lo peor: el hooliganismo ya no está en la periferia, sino el centro del sistema, y amenaza con implosionarlo en pocos meses.