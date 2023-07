Mentirosos

La prueba definitiva de nuestra imbecilización política, de la idiotez como ethos de la sociedad española, es esto último de las mentiras de Alberto Núñez Feijóo. Como dice una oblonga candidata socialista canaria, «¿Cómo va a mentir alguien que quiere ser presidente del Gobierno?». En realidad, señora, la pregunta es la contraria. ¿Cómo no va a mentir alguien que quiere ser presidente del Gobierno? Núñez Feijóo miente, Pedro Sánchez es un enérgico mentiroso, la candidata oblonga, por su parte, tampoco desaprovecha la oportunidad para mentir. La mentira es consustancial con la política, sin mentira la política sería inviable, y lo que le molesta al votante –que suele ser otro mentiroso crónico– no es que le mientan, sino que no le sepan mentir. Tómate un poco de trabajo, presidente, diputado, concejal, cabroncete.

También, por supuesto, depende de la materia sobre la que se mienta. En 1982 el PSOE prometió crear 800.000 puestos de trabajo. Cuenta Carlos Solchaga que el equipo económico del partido –del que formaba parte– advirtió a los directores de la campaña electoral, comandados por Alfonso Guerra, que era imposible crear 800.000 empleos en cuatro años. La respuesta de Guerra fue lacónica y terminante: el eslogan ya estaba decidido y no se iba a cambiar. Felipe González repitió el mantra de los 800.000 empleos en todas las ciudades españolas, y yo, niños y niñas, se lo escuché en sus mítines canarios. Felipe sabía muy bien que estaba soltando una paparruchada. Sin embargo no deja de ser una abstracción y se puede convertir en una promesa en diferido: conseguiremos esos 800.000 trabajos en la próxima legislatura. En cambio, otras mentiras no son gestionables ni pueden revertirse, como las que ha acumulado Pedro Sánchez en los últimos años. Es un tipo que en plena pandemia dijo que se practicaban 20.000 test diarios de covid, que legitimó decisiones políticas empleando criterios sanitarios de comités de expertos inexistentes, que garantizó que no metería en el Gobierno a Podemos, que gobernó por decreto acusando a la oposición de derechas de sabotear la democracia, que cerró acuerdos de investidura y estabilidad parlamentaria con independentistas con los que dijo y aun dice que no pactó nada, para gran guachafita de caballeros con Arnaldo Otegui y Gabriel Rufián, en fin, es superfluo seguir. Esas mentiras no son corregibles porque él mismo las ha desmontado y sustituido por otras a la luz del día. En ese sentido Sánchez es todavía marxista porque nos pregunta, indignado como Groucho: ¿me vas a creer a mí o a tus propios ojos y oídos? Precisamente por eso toca ahora llamar mentiroso a Núñez Feijóo hasta la náusea. Es lo primero que hace un mentiroso cuando lo pillas: acusarte de faltar a la verdad. «Es mentira que yo sea un mentiroso». Lo que no quiere decir, por supuesto, que Núñez Feijóo no mienta. Miente sistemática y deliberadamente. Exactamente como el otro.

La verdad es un incordio en el supermercado electoral. Imagínense un hipermercado que exaltara que solo una concreta lata de atún fuera una lata de atún. Como argumentó Hannah Arendt, «las mentiras son más verosímiles y atractivas porque quien miente tienen la gran ventaja de conocer previamente lo que su audiencia espera o desea oír». La polarización es siempre una confrontación de creencias y supersticiones, no de posiciones argumentales y refutables. La creencia fideísta no necesita de hechos ni de información: les basta una embrutecida convicción moral. Lo que no encaje en la misma se niega como maldad o error. El desprecio a la verdad, sin embargo, suele traer consecuencias problemáticas y a veces catastróficas: la ruina de las cuentas públicas, la implosión del Estado, la llegada de la ultraderecha al poder, el desprestigio de la democracia parlamentaria. Creo que no es una petición excesiva exigir que no nos traten como oligofrénicos. Todos ustedes mienten y nosotros tampoco somos inocentes.