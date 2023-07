Bienvenidos a la feria de las medias verdades. Que también son medias mentiras. Recovecos de la política donde se amontona el polvo para que no lo vean las visitas. Feijoo ha barrido con la escoba electoral el espinoso tema de la revalorización de las pensiones, donde el PP ha tenido más sombras que luces. Los gobiernos de Rajoy las subieron lo justito y a regañadientes. Claro que el PSOE no está para presumir, porque con Zapatero las congeló como una merluza. Y no fue hasta que apareció el Sánchez glorioso, que se subieron al Himalaya de un IPC del 8,5%.

Si este fuera un país serio nos estaríamos preguntando cómo se van a poder pagar esos ciento setenta mil millones de euros que es lo que cobran los casi diez millones de jubilados. Pero España no es un país serio, como ha demostrado la última encuesta del CIS que es Numancia, El Álamo y el Alcázar de Toledo todos juntos, si no estuviera esa fusión histórica proscrita por las leyes de memoria histriónica. Tezanos, como una roca ante el mar embravecido, sigue manteniendo que Sánchez y la izquierda verdadera ganarán las elecciones. Y que gobernarán con el auxilio de los independentismos vascos y catalán. A las barricadas, que no pacharán. Basta con echarle un vistazo a las cifras de la prosperidad económica de España para aliviar los calores del verano con un frior. Más de un tercio del empleo que se ha creado en los últimos cuatro años es en el sector público: o sea, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos: como las pensiones. La administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas han incrementado su plantilla en 406.100 trabajadores: un 37% de toda la ocupación de los últimos años que asciende a un millón cien mil trabajadores. Más frío. Si le hacemos caso a las cifras oficiales, los afiliados extranjeros a la Seguridad Social crecieron un 10% en el último año. Calma, que no cunda el pánico xenófobo: solo suponen el 12% del empleo total en nuestro país. Pero han protagonizado el mayor crecimiento del empleo en los últimos meses. ¿Saben la razón? Pues porque sus salarios son de media más de un veinte por ciento por debajo de los que cobra un español medio. Mano de obra más barata para el desbaratado mercado. Presumir de que estamos creciendo saludablemente sobre la base de engordar la masa salarial del sector público y contratando mano de obra con salarios de miseria, inferiores en muchos casos a la pensión media que cobra un jubilado, es otra manera de decir una media verdad. Otra forma de barrer con la escoba electoral para meter la mierda de este país de referéndums debajo de la alfombra. Si nadie lo ve es que no existe. O a lo peor solo se trata de ganar unos días. Hasta que la gente vote. Y después, si eso, con el culo en Moncloa, se abrirán los ojos a la realidad y que dios nos coja ya votados.