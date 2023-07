A veces la veo, con el amor enloquecido de los padres, y me pregunto cuáles serán sus referentes. Porque intuyo que no los tienen: en su universo cognitivo y simbólico todo es un huracán, y cualquier huracán no dura más que una historia de Tik Tok. ¿Qué referentes puede haber para una atención máxima de treinta segundos? ¿Cómo cambiarán ámbitos de relación y estructuras emocionales en un futuro inmediato? Referentes como Francisco Ibáñez, que acaba de fallecer cerca de los 88 años; hábitos como leer Mortadelo y Filemón durante media vida. En mi caso tengo que retroceder casi cuarenta años para recordar el momento del primer deslumbramiento. Pero con los años descubres que además de diversión y compañía los personajes de Ibáñez –y sobre todo los detectives de la TIA– han influido poderosamente en tu vida de lector, en tus intentos de escritor. Ibáñez para mí, no sé si para muchos, formó parte de una trilogía de maestros, iniciales e iniciáticos, que te empezaron a enseñar cómo contar una historia, cómo construir un personaje, cómo se relaciona la imaginación narrativa con la realidad. Los otros dos se llamaban Homero, un poeta ciego, y Julio Verne, un visionario cojo.

Ibáñez parodiaba la narrativa de los agentes secretos –su comienzo in media res, su espectacularidad inconvincente, sus pomposos peligros– y leídos una veintena de tebeos, por supuesto, ya te lo sabías. Sabías que se podía contar la historia empezando por el principio, pero también por la mitad. Porque el guión –saber contar las cosas y hacerlo bien– era y es lo fundamental. El guión es el alma de la historia: el cuento, el ritmo, la implicación entre el espacio y el tiempo. Ibáñez siempre fue un magnífico guionista y te enseñaba que el guión lo era todo. Y luego estaban los personajes. Me gustaría hacer notar que ninguno de los grandes personajes de Ibáñez es realmente simpático, salvo, quizás, Sacarino, que en el fondo es más inocente que agradable. Los demás son un desastre intelectual y moralmente, cuando no un asco. Envidiosos, resentidos, torpes, mezquinos, vengativos, ignorantes, prejuiciosos, tontilocos. Personajes detestables pero irresistibles en su maravillosa estupidez. Después de toda una vida juntos nada regocijaba tanto a Filemón que Mortadelo se llevara una hostia, de la misma manera que Mortadelo procuraba que Filemón se convirtiera en el responsable de cualquier cosa y pararrayos de la ira de los superiores – empezando por el superintendente Vicente --. Mi amigo Eduardo adora a Ibáñez, pero prefiere a Vázquez, porque sostiene que era más crudo, más realista, más canalla. Sin duda tiene razón, pero no consigo estar plenamente de acuerdo con él. Vázquez se hunde hasta el cuello en una realidad gamberra. Vázquez gamberriza una realidad insoportable, asfixiante. Yo creo que la impugnación de Ibáñez era más profunda y, al mismo tiempo, más disimulada. Porque se inventó un mundo construido por los materiales que soportamos todos pero plenamente autónomo. Un mundo de chiflados, demediados, dementes, loquinarios, trufado de persecuciones, explosiones, palizas, puñetazos, mentiras, obsesiones, zancadillas y burlas. Un mundo que, incluso, tenía su propio idioma, toda esa semántica del insulto que Ibáñez construyó y difundió, no solo aportando neologismos, sino rescatando viejas palabras y expresiones ya en desuso, previas a la guerra civil, como besugo. «¡Es usted un besugo!», le gritaba el superintendente a Filemón, y te reías inmediatamente aunque, ¿por qué se suponía que el besugo era un pez particularmente lento o estúpido?

Francisco Ibáñez fue un artista excepcional que además no renunciaba, nunca lo hizo, a e reírse de la miseria y la estupidez humana. No por ningún motivo moral, sino porque era divertido. Si no te ríes de este horror, de este fracaso, no te queda casi nada. Todos somos agentes de la TIA, aunque muy pocos lo sepan. Técnicos de Investigación Aeroterráquea. Exactamente.