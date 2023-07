La confianza social se pone en ejercicio estos días. Hace falta confiar en que los trabajadores de los servicios públicos del Estado van a hacer las cosas bien. Un acto de fe necesario para que todo funcione, pues los dos millones y medio de españoles que van a ejercer su derecho al voto a través de correo ponen en esos trabajadores su confianza. Ellos custodiarán los votos con delicada responsabilidad. Llevarán los votos a los jefes de mesa, y aquellos, respetando el derecho al voto secreto, extraerán del sobre los votos y los introducirán en las urnas. Nos fiamos de que todo eso se hará coherente y responsablemente, aunque no lo veamos hacer.

Esta confianza que depositamos en sus manos lleva la contraprestación de su responsabilidad. Nos fiamos de ello y por eso hemos entregado en sus manos nuestra participación ciudadana. A esta confianza se le llama civilización. A esta amistad social se le denomina civismo. Sin ello nos tragaría la tribu y la ley de la selva. Es bueno vivir civilizadamente.

Nos fiamos, de igual manera, de los auxiliares que teclean los códigos de nuestra solicitud de análisis de sangre, del auxiliar de secretaría que introduce los códigos de nuestras asignaturas matriculadas, o del gestor bancario que teclea nuestro número de cuenta para realizar una transferencia. Sin esta confianza social la vida sería volátil y fuente de temores. Nos fiamos del buen hacer de quienes nos rodean. No perdemos la prudencia, pero edificamos las relaciones en el valor de la responsabilidad ajena. Un técnico de Urbanismo no busca nuestro mal, como un agente de Hacienda no se quiere aprovechar de nosotros. Creemos que hacen lo correcto y por eso funcionamos. Nos fiamos de los cuerpos de seguridad del Estado y ponemos nuestra confianza en la independencia de los poderes judiciales. Habitamos esta confianza social.

Pero para que eso sea posible, cada uno de nosotros debe querer también asumir su parte de responsabilidad en el propio espacio que ocupa y en el que ejerce su función social. Si eres médico, tu responsabilidad apoyará la confianza que en ti depositan los pacientes; si eres farmacéutico, nos tomaremos con confianza los medicamentos que nos has dado porque confiamos que has leído y entendido adecuadamente la dosis de la receta; si eres taxista cobrarás la tarifa adecuada desde la consulta del médico hasta la farmacia; y si eres usuario abonarás correctamente el pago de todos los servicios que te han prestado. Y así seguirá funcionando la vida social y fortaleciéndose la confianza que la estructura.

Arañar la confianza con un acto de corrupción no daña solo al engañado en concreto, sino que es una bacteria terrible en el sistema de nuestra civilización. Y eso depende de todos los ciudadanos.

Hablando de estas cosas me preguntó un compañero, con no poco nivel de ironía, si yo ya no creía en el pecado original. Claro que creo que hay un egoísmo peligroso en nuestras búsquedas de bienestar individual, caiga quien caiga. Claro que creo que nos atrae a todos de manera desmedida ese amor inmenso a uno mismo. Claro que lo creo; porque lo experimento y lo contemplo. Pero también creo que el mal no tiene la última palabra y que es posible la amistad social. Y, aunque pareciera que no, hay bondad en el corazón de la humanidad.

Que la confianza social tenga la última palabra es lo ideal.