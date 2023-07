Combatir el fuego

Mientras arde La Palma y el fuego comienza a mordisquear cruelmente La Caldera y todos los corazones se encogen y llueve de nuevo ceniza –más de 5.000 hectáreas de monte aniquiladas– uno sospecha quién o quiénes no entienden lo que está pasando. Coalición Canaria y el PP han optado, con buen criterio, suspender la campaña electoral, espero que el PSOE lo haga rápidamente. De Podemos o Sumar o como se llame pasado mañana no espero absolutamente nada. Ahí están con ministras, exconsejeras y concejales –perdón, concejal– jugando a peleas de almohadas. Estas tipas, que no han ofrecido una mísera explicación pública sobre su debacle electoral del pasado junio, que no han asumido ninguna responsabilidad colectiva o individual en la misma, siguen de fiestas piropeándose unas a otras como adolescentes. Ya les queda poco.

La campaña electoral, en Canarias, debe darse por concluida. Ni más mítines, ni más programas, ni más entrevistas. La prioridad es, obviamente, controlar primero y sofocar el fuego a continuación. Después un detalle no menor: asegurar el derecho a votar de los muchos cientos de ciudadanos desplazados a causa del incendio. Es primordial. Tercero: evitar decir estupideces. He escuchado a Héctor Gómez, ministro de Turismo y candidato al Congreso de los Diputados, que esta desgracia llameante es fruto del cambio climático. No se encontrará ni el más modesto indicio de que el cambio climático –que tiene una dimensión global– provocara el incendio; en todo caso, esa aventurada ocurrencia está fuera de lugar. Entiendo que Gómez quiera decir algo distinto que todo el mundo, pero contra lo que cree el ministro no es el momento de decirlo. Lo que sí será pertinente, en un futuro inmediato, es estudiar escrupulosa y abiertamente si estamos preparados, organizacional y técnicamente, para un futuro inmediato en el que las altas temperatura se extenderán durante medio año y las lluvias serán al mismo tiempo escasas e irregulares. Ya estamos en esa etapa. No es que el cambio climático haya provocado este incendio: es que las nuevas condiciones climáticas facilitarán extensos incendios forestales –y hasta cierto punto los incendios urbanos– en Canarias durante un futuro muy, muy prolongado. Si el cambio de condiciones atmosféricas puede doblar las oportunidades de incendios rápidos y altamente destructivos es imprescindible desarrollar una reflexión política, social y técnica sobre los sistemas de emergencia en Canarias. Se escucha de nuevo que debería contarse con aviones cisterna pero se insiste que la orografía de las islas hace más idóneos los helicópteros. Precisamente el pasado marzo el Gobierno autónomo incorporó seis helicópteros nuevos multifuncionales al Grupo de Emergencias y Salvamento. Más o menos en las mismas fechas la Delegación del Gobierno contrató otros dos. También se cuenta con drones –aunque tal vez no suficientes– y con personal especializado tanto civil como militar. La situación es muy distinta, técnica y operativamente, que hace veinte años. Y sin embargo Canarias ha padecido en lo que llevamos de siglo dieciséis grandes incendios, es decir, incendios superiores a las 1.000 hectáreas. Los técnicos advierten que islas montañosas de montes escarpados complican extraordinariamente la labor del control del fuego cuando soplan vientos fuertes y sostenidos. Se produce una aparente paradoja: en Canarias, como en todo el mundo desarrollado, hay menos sociedad rural y más espacio protegido. «Sin economía rural, sin paisajes variados y bosques sanos, no evitaremos los grandes incendios», indican los técnicos. Todos coinciden en que es más valiosa una prevención estructural que aumentar los aviones y helicópteros y soldados: «reducir la carga de combustible en el bosque, promover paisajes en mosaico y mantener unos ecosistemas forestales menos densos, más sanos y variados». Es lo que necesita La Palma. Y el resto de las islas. Apaguemos el fuego y readaptemos la estrategia de conservación para salvar nuestros montes.