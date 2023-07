Milagros del poder

Hasta la publicación a la media noche de ayer de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado Fernando Clavijo no fue legalmente presidente del Gobierno de Canarias, a pesar de que el Parlamento lo invistió como tal, aproximadamente, al mediodía del pasado miércoles. ¿Quién fue el presidente mientras tanto? Pese a la recurrente metáfora del limbo, está muy claro: el presidente siguió siendo Ángel Víctor Torres. Es un gap temporal que, curiosamente, no ha molestado a nadie, pero que tal vez convenga corregir por respecto a la plena soberanía de los actos del Parlamento. Si la Cámara inviste al presidente un miércoles debería jurar o prometer su cargo ese mismo día de manera que apareciera en el BOE pocas horas después. La comunicación de la investidura al jefe del Estado y al jefe del Gobierno central hace tiempo que no precisa del correíllo. Con un correo electrónico basta. En este retraso hay algo estrambóticamente superfluo, una espera inevitable y damasquinada que el Parlamento canario –y el nuevo Gobierno– no tendría que padecer.

Pero en fin, el nuevo presidente que todavía no era presidente, Fernando Clavijo, prometió ayer su cargo, y lo hizo en el Auditorio Alfredo Kraus, porque el poder, sin la pompa de una liturgia de procedimientos, fórmulas, retóricas, personajes y personas, es bastante inverosímil, se reduce un papel secante, la tinta de una estilográfica y un ejemplar sobado del Estatuto de Autonomía. En el fondo en estas ceremonias el poder –y sus copartícipes – se celebra a sí mismo. Sospecho que Clavijo es de los presidentes canarios –son la minoría – que preferiría jurar frente a tres funcionarios y acto seguido abalanzarse al despacho para empezar ya. No le interesan los rituales y salmodias del poder, sino el poder mismo y su capacidad creativa. Pero ahí estaba lo que los cursis habitualmente mal informados llaman toda Canarias, incluyendo, como ocurre con todos los presidentes, a aquellos a los que les hubiera gustado alguna vez romperle el cogote. Por supuesto, los lejanos predecesores, empezando por Jerónimo Saavedra o Lorenzo Olarte, que para la inmensa mayoría de los presentes son tan incompresibles Tutmosis III o Hatshepsut. Pero también los más recientes, como Paulino Rivero, singularmente empequeñecido en un traje que parecía de Zara Kids, también presidente él, pero del Club Deportivo Tenerife, gloria subalterna que, al menos, le sirve para lamerse las heridas y soñarse un patriota libre como el viento. ¿Recuerdan ustedes el combate samurái entre Rivero y Clavijo? ¿Recuerdan esa maravillosa ocurrencia de algunos meatintas según la cual Rivera representaba el progresismo en Coalición Canaria y Clavijo la más encanallada de las derechas coalicioneras? Hubo tontosdeculo que con ese argumentario tiraron no solo meses, sino años. Y como todos los izquierdistas incorruptibles, Rivero terminó sus días profesionales al frente de una organización no gubernamental contra el hambre en el mundo, y no sucediendo al frente de un equipo de fútbol a un multimillonario del que es amigo desde hace más de cuarenta años. Pero qué guionistas tan geniales ha tenido la izquierdita mediática bien pagá en este país.

Lo más impresionante, debe ser que no soy lo suficientemente pueblerino, era contemplar entre los principales invitados a doña María Farnés Martínez, la Fiscal Superior de Canarias desde el pasado octubre, pero en el pasado no tan lejano, y durante bastante tiempo, fue fiscal delegada de Anticorrupción. El único que faltaba, sinceramente, era el exconcejal Santiago Pérez, que si no asistió fue, muy probablemente, porque su presencia ahí no le servía para alzarse con el escaño de senador autonómico por el que sigue suspirando. Por eso se quedó en casa. En caso contrario le hubiera estampado un beso en los labios a Fernando Clavijo.