El Deváter

Me confieso culpable de haber visto el cara a cara entre Camaleón Sánchez y Feijóo, el adusto orensano. Perdí la cuenta de los tics nerviosos de Sánchez que iba como ganador de antemano y se mostró entre aturdido y agobiado desde el comienzo de la refriega. Interrumpía constantemente a un Feijóo que no paraba de endosarle datos y más datos, un aluvión indescifrable que nadie recordará, al tiempo que sacaba papel y bolígrafo para firmar un pacto acordado con Felipe González en las semanas previas y basado en que gobierne la lista más votada con la abstención del opositor. En la cara de Sánchez se reflejaban uno detrás de otro todos sus disfraces, como si el mayor camaleón político que ha tenido España mostrase sin querer el abanico de colores que decoran su narcisismo, sabedor del acierto estratégico de Feijóo y su máxima de que hay que derogar el sanchismo. Ese señor gallego y antilíder que, sin despertar pasiones, ha sabido esperar su oportunidad para capitalizar el deseo de cambio, mientras espera en la parada el tren que le llevará a La Moncloa. Y lo demás del combate no fue sino pura diarrea verbal, aburridos lugares comunes, tú con los etarras y yo no necesito a Vox aunque sea mentira, yo soy un político limpio y tú ganas sobresueldos, tú eres un fantoche y yo una persona seria, y mezclado dentro de un váter lleno de reproches sin sentido, mensajes insustanciales, que evacuaron como las heces líquidas que abundan en el show de la realidad. A Sánchez se le apagaron las luces de tanto darle al interruptor y Feijóo le golpeaba con ojos de fría complicidad. De tanto hablar del pasado reciente y del anterior, en esta desoladora contienda nadie habló de futuro. Lo único que importa de verdad.