Demócratas en guagua

Ceder el asiento es un sano ejercicio de democracia. Una inversión invaluable para el desarrollo personal y el progreso social de cualquier comunidad que nada tiene que ver con las costumbres del Australopithecus afarensis. Ceder el asiento va más allá de un simple gesto convencional, forma parte de una experiencia vital recomendada para aquellos ensimismados que no son capaces de mostrar la más mínima empatía por el otro. Son los fieles seguidores de esa corriente milenaria que defiende el credo del «Todos van a lo suyo y yo a lo mío». Es extraordinaria la soltura circense con la que algunos se aprietan en el sitio para evitar el desahucio. Ceder el asiento se ha convertido en una práctica en peligro de extinción que, sin ningún género de duda, debe catalogarse como principio ético y no una mera norma social asimilada desde la infancia. Este noble gesto es digno de la Laureada de San Fernando o del Premio Canarias de Progreso Social. Una hazaña comunitaria al alcance de unos pocos elegidos; un hecho insólito que está exento del pago del IBI durante toda una vida. Un sencillo viaje en guagua de Santa Cruz a Adeje me bastó para verificar la desmesurada falta de cortesía y educación de algunos jóvenes que se negaban con acritud a dejar el asiento a una persona mayor. Su irritación la evidenciaban al resto del pasaje sin ningún tipo de rubor: «Yo pagué mi billete y llegué primero; no voy a ir de pie». La respuesta del conductor fue la misma que durante la pandemia: pasotismo y desidia. Quizá la única opción que nos queda es que el chófer de turno ejerza su vocación de servicio público y detenga el viaje si alguna persona mayor no se encuentra sentada. Una utopía. Interpelar al incívico es un problema habida cuenta de la sensibilidad de ciertos pasajeros con cinturón negro, por lo que es comprensible que los usuarios eviten el conflicto. Son excepciones, pero, como suele ocurrir en estos casos, la mayoría paga las actitudes reprochables de la minoría. Sin embargo, en Japón está mal visto que una persona joven ceda su asiento a una mayor. Pese a la exquisita educación de la cultura asiática, les crea incomodidad, porque lo que es un buen gesto en Occidente, en el país nipón supone vincular la edad avanzada con la inutilidad. Para conseguir ceder el asiento sin causar esta molestia a un anciano, se llega a recomendar aparentar que vas a bajarte en la siguiente parada, dejando el asiento vacío, para que no parezca que se está cediendo por amabilidad. Hemos desatendido el respeto sagrado de la ancianidad desde el punto de vista platónico y socrático. La Gerusía no es lo que era, y de esa tiranía tenemos pruebas casi a diario. Antes los cuidábamos, pero ahora los abandonamos a la primera de cambio en las urgencias de los hospitales. Todo parte de la educación, la empatía y la cultura del hogar. Quien no respeta a un anciano, jamás respetará a nadie. Ceder el asiento es un ejercicio solemne de pluralidad frente a las mañas de los golpistas sedientos de la dictadura del egoísmo. A los demócratas y buenos ciudadanos se les identifica en un trayecto, sea corto o largo.

@luisfeblesc