Mujeres que se montan la película

Montarse una película es una forma de inventar una gran historia y suele decirse con un tono despectivo, pese a que la imaginación y la creatividad tendrían que sumar siempre, en cualquier ocasión. Y si no, que se lo cuenten al puñado creciente de actrices de Hollywood que, en el mayor acto de empoderamiento de las mujeres del cine desde el MeToo, han decidido tomar las riendas de su carrera y hacer las películas que quieren, cuando quieren, y con ellas de protagonistas. ¿Quién dijo miedo? Una mujer más joven o incluso un hombre encajarían mejor en los repartos del star system para demasiadas películas, y aquí no hay corrientes woke que valgan. Cuando Enola Holmes llegó a Netflix rompiendo el techo de espectadores de una película lo hizo con una joven Millie Bobby Brown de trasunto de su tío, una detective victoriana y adolescente que reclamaba su espacio al lado del mítico y masculino Sherlock Holmes, defendiendo causas feministas y con cierta contestación en el epicentro de la guerra cultural de 2020. Menos se sabe de que Enola Holmes y su secuela, luego, nacen de la productora PCMA Productions, creada por la misma Millie Bobby Brown, y que prepara más historias de fantasía que ella misma protagoniza, como Damsel, sobre una princesa que se rebela ante unos planes de futuro que ella no eligió.

Millie Bobbie Brown es la más joven en sumarse al hazlo tú misma, el motor imparable para el cambio. ¿Quieres ver un tipo determinado de películas en cartelera? Pon tú el dinero. ¿Quieres ser la protagonista? Fináncialas, busca un director, busca un estudio y una distribuidora desde tu propia productora. Hace falta dinero para ello, pero una vez sube una actriz al estrellato ha visto que difícilmente se mantendrá allí si no invierte en su futuro profesional y lo que es más importante, en cumplir sus sueños. Kate Winslet rompió moldes con su papel en Mare of Easttown, la serie para HBO que ella misma protagonizó. Jessica Chastain creó una productora para lanzar un thriller de mujeres espías que protagonizó junto a Penélope Cruz, Lupita Nyong’o y Diane Kruger, Agentes 355. Gal Gadot empujó desde su productora Wonder Woman 1984 y en unas semanas trae a Netflix su última producción, que protagoniza también, Heart of Stone. Rebecca Ferguson, estrella de la serie fantástica Silo en Apple TV basada en la saga literaria Crónicas del Silo del mítico Hugh Howey, la tiró adelante con su productora. Lena Headey es otra actriz que protagonizará y producirá otra serie fantástica basada en un libro de Howey, Beacon 23.

El cine que llega a nuestras pantallas tiene hace tiempo una mirada más plural, sí, pero no ha sido gracias a que el establishment haya tenido una revelación y se haya iluminado en este camino, no nos equivoquemos. Detrás del fenómeno hay mujeres poderosas que han decidido apoyar y empujar esta revolución cultural para todos y cumplir a la vez sus propios sueños. Cada vez que trasciende una actriz, crea una productora y le preguntan al respecto, su respuesta es la voz de la reivindicación de una mirada. La actriz Emily Blunt se estrenó como productora con la maravillosa serie The English en HBO, un western en el que interpreta a una protagonista fuerte e inolvidable. ¿Habría llegado a nuestras pantallas una película tan emocionante, con un personaje tan delicado, sin ella? Blunt contaba en una entrevista con Shonda Rymes, la productora por excelencia del mundo televisivo, lo maravillosa que fue su experiencia de construir una película desde el principio, implicarse tanto en su desarrollo, al fin y al cabo tiene mucho de gestación de una vida. «Me encanta que me den algo en sus etapas embrionarias, y darle vida». Que no pare esta rueda.