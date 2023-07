Entre todas las acusaciones, desconfianzas, censuras y críticas que se intercambiaron los grupos que apoyaban la investidura presidencial de Fernando Clavijo y los que la rechazaban en las sesiones parlamentarias un asunto estuvo excluido: la Agrupación Socialista Gomera. O, si se prefiere, Casimiro Curbelo Curbelo. Ángel Víctor Torres le reprochó a Clavijo todo, absolutamente todo, menos que se apoyase en la ASG, esa exitosa escisión del PSOE, que en la legislatura pasada lo convirtió en presidente con el voto de sus tres diputados.

La respuesta de este modesto enigma es muy obvia: todo el mundo cuenta con Curbelo. Estigmatizarlo, negarlo en la plaza pública, denunciar su apetito zampante o su incoherencia ideológica. Por lo demás, y para no perder ese respetito que es muy bonito por parte de Torres, los tres votos de la ASG eran irrelevantes para que el líder socialista se mantuviera en el poder, lo que indica que su cuatripartito suponía un invento ciertamente endeble y menesteroso. Torres se quedó no lejos, sino muy lejos de poder reproducir su fórmula de éxito de 2019. Pero no le pidan una mínima reflexión al respecto. Le basta con seguir considerándose el ganador moral de las elecciones autonómicas y sufrir intensamente por esta injusticia. Es más, uno diría que Torres no va a cambiar su posición táctica y estratégica en La Gomera. Ya se sabe: evitarle cualquier disgusto al bueno de Casimiro. El PSOE gomero debe resignarse a una prolongada hegemonía casimirista y no romper, no luchar, no buscar más militantes, no disputarle absolutamente nada a Curbelo, que ya sabrá él lo que hace. Y si se produce el milagro y este buen amigo bendice en el futuro una mayoría socialista se aceptarán todas sus condiciones. Por ejemplo, nada de consejeros o consejeras gomeras en el Gobierno autonómico si no son militantes de la Agrupación Socialista Gomera. Algo similar ocurrió en la pasada legislatura. El PSOE de La Gomera es sacrificable para que Curbelo sepa, simplemente, que queremos ser sus amigos.

Por supuesto, Clavijo no tenía nada que reprochar a don Casimiro. Fue un socio leal entre 2015 y 2019 y entendió, vaya que si entendió, que Curbelo no lo apoyara tras las eleciones de 2019. Si se frustró la investidura de 2019 según los clavijistas –dudo que Clavijo participe de este punto de vista– fue por culpa de Ciudadanos, no de la ASG. ¿Y dónde se iba a marchar? ¿A la oposición? Es normal, pero si le dieron hasta la Consejería de Turismo e Industria. Y Clavijo sabe perfectamente que cuenta con el apoyo cerrado de Curbelo durante los próximos cuatro años. No tiene problemas territoriales. La implantación de CC en La Gomera siempre ha sido deficiente e insignificante.

La ASG ha conseguido consolidar su objetivo estratégico fuera de La Gomera: ser una bisagra infinita, pactando a un lado y al otro del espacio político sin que nadie le dirija un reproche. Su situación mejora legislatura tras legislatura. No, ciertamente no tiene ahora una consejería, pero sí el control de un conjunto de departamentos gubernamentales (direcciones generales de Carreteras, Pesca, Infraestructuras Educativas) y empresas públicas (Gesplan, Visocan, Hecansa) que manejan presupuestos y plantillas de personal especialmente relevantes. También decidirá Curbelo quién dirigirá la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, es decir, aquella persona que dispondrá de interlocución con ministerios y empresas públicas nacionales. No sería disparatado preguntarse para qué quiere un líder insular elegir al responsable de Carreteras, por ejemplo, o intervenir en el nombramiento del director del Hospital Insular. Y en la respuesta a esa pregunta, por supuesto, está el sentido de la frase del líder de a ASG: «Votamos por la investidura de Torres o la de Clavijo por el mismo motivo». Si lo hubiera aseverado frente a un espejo todavía quedaría más claro.