¿Historia en espiral?

Una de las cosas que más me han sorprendido del siglo XXI es la coincidencia de ciertos importantes hechos que también ocurrieron a principios del pasado siglo. Hemos tenido una pandemia (antes fue la llamada gripe española), una gran crisis financiera (antes fue el crack de 1929) y una polarización de la política hacia izquierda y derecha que hace temer por la democracia en no pocos países. Lo único que ha faltado hasta ahora son las dos guerras mundiales, aunque el conflicto en Ucrania no es un síntoma tranquilizador.

Todo esto me recuerda aquel principio marxiano del desarrollo histórico en espiral, en el que los hechos se repiten en un estadio de desarrollo superior, en unas nuevas condiciones. En fin, que estos tiempos me envuelven en un deja vu de novela popular. Sin ir más lejos, en nuestro país, se ha repetido un intento golpista del catalanismo. Por su parte, la izquierda, radicalizada, está en el empeño de reescribir la historia de la II República y la guerra civil pretendiendo desmentir los hechos que los investigadores confirman. También se han querido apropiar del feminismo, que siempre ha sido un movimiento interclasista. Y no dejan de hablar de cordones sanitarios como medida para cercenar el pluralismo. Este es el caldo de cultivo que ha extremado a parte de la derecha. La política, en su sustrato, es tan simple como el principio científico acción-reacción. Y ya sabemos que el Mal es el dogmatismo fanático porque la ideología obstaculiza ver el estado de cosas real. Esto no impide, sin embargo, la supervivencia de nuestro sistema económico, el capitalismo. Su naturaleza es la revolución permanente de sus propias condiciones de existencia, tal y como afirma Slovoj Zizek (falta el distintivo gráfico de las Z, que no veo en mi teclado), y el último desarrollo tecnológico lo está actualizando. Lo que se resiste a la renovación es nuestro actual sistema democrático. Los políticos se parapetan en sus privilegios y en un ingente armazón burocrático, ese mismo que impide que las nuevas necesidades sociales tengan la respuesta que merecen. Se evita un debate social sobre temas que urgen, cuando no se encubren entre la niebla de una demagogia que desnaturaliza la política. Este es el principal reto que se elude encarar, como tampoco se afrontó en el período de entreguerras del siglo XX.