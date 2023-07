Esperando a Madrid

A Fernando Clavijo le brotaron ayer amistades como hongos en la umbría. No hay como volver a la presidencia de un Gobierno para descubrir cuanto cariño te tiene alguna gente. Claro que en la mochila del líder nacionalista están cuidadosamente guardadas experiencias más reales. Las que se tienen cuando se pierde el poder y desaparecen los afectos interesados. Y las que se retienen en la memoria cuando se atraviesa el árido desierto de la oposición. Las que hoy padecen otros, porque en política hay siempre una desdichada cruz por cada cara victoriosa.

Clavijo es economista. Por eso en su discurso de investidura dibujó para Canarias un escenario bastante real: nos esperan años difíciles. En esta vida no hay nada gratis y las fiestas se pagan. La cantidad extraordinaria de dinero prestado que ha engordado el gasto público ya se está pasando al cobro a través de una inflación, que nos está empobreciendo a todos y especialmente a los canarios. Pero la cosa lejos de mejorar va a ponerse mucho más fea cuando la Unión Europea empiece a apretar las tuercas fiscales de los países que, como España, sigue gastando por encima de sus posibilidades.

El reto del nuevo Gobierno canario, como alguno de sus líderes ha dicho, es que tendrá que hacer más con menos. Y eso no va a ser nada fácil. Como bien saben en la oposición, sentada en el chaflán del Parlamento a ver si les cae la breva.

Por ahora, hasta el 23 de julio, las espadas quedan en alto. Porque el destino de Canarias también se juega en Madrid. No se trata de que nos vayan a tratar mejor en función de si gana el PP o el PSOE. La experiencia nos ha demostrado, amargamente, que el centralismo mesetario no entiende de colores políticos. El problema de los dirigentes españoles es que tienen una ignorancia enciclopédica de las peculiaridades de vivir en un archipiélago lejano. No se enteran.

Para ser relevantes, como es el caso de los vascos o los catalanes, que son quienes más y mejor han ordeñado los presupuestos, necesitamos un milagro improbable. Hace falta que tengamos tres o cuatro diputados de esos que se denominan de “obediencia canaria”. O sea, que les importen más sus electores que sus jefes de Madrid. Pero eso es difícil que pase.

Habrá que cruzar los dedos y confiar en la maldita matemática. Por la izquierda, si Sánchez resucita, no nos comeremos un rosquete. El pacto será con Sumar, Bildu, Esquerrra, Junts y el PNV que si huele perras se apunta a un bombardeo. Por la derecha, si hay tsunami, podría sonar el pito, si además de los nacionalistas vascos hacen falta algunos votos sueltos. Y para terminar la jodienda, el voto por correo lleva camino de convertirse en un escándalo colosal. Tal vez el mayor de nuestra democracia. El reparto se ha atascado y cientos de miles de personas se pueden quedar sin votar. Solo alguien muy inocente pensaría, si pasa, que es fruto de la incompetencia.