Flores secas y flores verdes

Por los pasillos del Parlamento de Canarias aún coleaban los ecos del debate del lunes en el que Pedro Sánchez se iba a comer a Alberto Núñez Feijoo, aunque al final se le atragantó el chuletón gallego. El magro consuelo de los incondicionales sanchistas es que el líder del PP soltó al menos tantas trolas como Sánchez. Y es verdad. La política española ha descubierto que la verdad es irrelevante para un pueblo con memoria de un pejeverde.

Aquí en la ruta canaria el candidato a la investidura, Fernando Clavijo, fue ayer al Parlamento para echar el responso al difunto mandato del Pacto de las Flores. Pero al contrario que en los duelos, al finado le cayeron hostias como panes. Los problemas que heredó el gobierno de Ángel Víctor Torres, que estuvo con la matraquilla de la herencia recibida más de dos años, son casi los mismos que deja sin resolver. Y Clavijo se lo restregó por la cara con una engañosa cordialidad. Así es la vida. Todo el mundo termina hablando de las herencias de los fallecidos.

Lo mejor, sin embargo, no fue el discurso programático de Clavijo, sino la ensalada tibia de educados guantazos que se produjo tras las intervenciones de la oposición. El próximo ex presidente Torres sigue airado con la reforma del sistema electoral que él mismo promovió y con el hecho matemático de que las mayorías son las que formen gobierno. Eso en el Cabildo de El Hierro tiene un pase, pero en el Parlamento regional está fatal de los fatales. Ya puesto, recicló el discurso del año pasado, del debate sobre el Estado de la Nacionalidad Guanche, para hablar de lo bien que lo hizo su equipo y entró a saco contra el nuevo Gobierno, obviando el pequeño detalle de que aún no ha puesto el trasero en los bancos azules.

Un señor sorprendentemente parecido a Luis Campos, de Nueva Canarias, con impecable terno y corbata, también le pegó un repaso al Gobierno por estrenar, aprovechando el argumentario del túnel del tiempo y el peligro de retroceso en derechos que puede causar la sociedad con la malévola derecha. Y hablando del rey de Roma, acabó turno el portavoz de Vox, Nicasio Galván, que aprovechó que el Pisuerga pasaba por la tribuna para explicar prolijamente a sus señorías lo que es su partido político. Un spot electoral con escaso éxito, porque los diputados no le hicieron ni caso a don Nicasio.

Clavijo estuvo hasta conciliador. Dio tan poca estopa que no parecía él mismo y hubo gente que pidió una prueba genética, por si le habían cambiado por un clon. Pero sí que era él. Miró un par de veces a Román Rodríguez con una lánguida sonrisa. Y le dedicó un par de cariñosos recuerdos a la ausente Noemí Santana. Dos flores del viejo pacto que se han secado en el Parlamento frente dos flores supervivientes: Torres y Curbelo. Solo que La Gomera ya está plantada en otra maceta. En las islas verdes saben de agricultura lo que no está escrito.