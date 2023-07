Preparando la cosa

–«Señorías, esto se va a poner más negro que los sobacos de un grillo. ¿Te parece muy duro para empezar?».

–«Hombre, presidente. Si lo que quieres es llamar la atención mejor subes en pelota picada a la tribuna. Empezar así es un poco bestia».

–«Ya. Pero es que es lo que hay. Sabes que el año que viene Europa nos va a cerrar el grifo de la pasta y que esto que tenemos montado no hay quien lo mantenga. Y encima dijimos que había que bajar los impuestos. ¿Qué te crees? ¿Vamos hacer como Jesucristo y multiplicar los panes y las caballas?».

–«Eran peces».

–«Las caballas también son peces».

–«Pensé que estabas hablando de los equinos con perspectiva de género.

–«Manolo, no me vuelvas loco. Dime… ¿Qué opinas de empezar así? Porque yo lo que no quiero es engañar a la gente».

–«¡Coño, Fernando!, pues no haberte metido en política. Tienes que lanzar un mensaje de esperanza. De optimismo.

–«¿Optimismo? Tenemos un pufo de presupuesto de diez mil millones. ¿Decimos ahora que no bajamos el IGIC? Ya sabes que Angel Víctor Torres está envenenado por no gobernar y nos va a acusar de mentir».

–«Le replicamos con la doctrina de Pedro Sánchez. Cambiar de opinión no es mentir, es adaptarse a la realidad».

–«Tienes razón. Y bueno está Angel Víctor para hablar. Vaya jerola. Que deja una Canarias mejor, dice. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de pufos que nos han dejado?».

–«Bueno, Fernando. Hay que ser comprensivo. Son los mismos pufos que les dejaron ustedes a ellos. Canarias es como el día de la marmota».

–«¿Qué les dejamos? Pero si ellos gobernaron con nosotros. Y antes de ellos ustedes».

–«Por eso dije lo de la marmota. Aquí no cambia nada».

–«En resumidas cuentas, que no quieres que diga que nos va a caer la del pulpo».

–«Ni de coña. La gente ya está bastante desanimada. Tienes que vender que las cosas van a ir a mejor. Y tranquilo, que nosotros vamos a ganar España y ya me ocupo yo de que nos manden unas perritas».

–«No me jodas, Manolo. Que tú y yo en Madrid pintamos lo mismo que un mojón en Cuenca. Cuando empiecen los recortes nos van a pelar al cero, como a todo el mundo.

–«Que no, Fernando. Recuerda que en política yo soy tu bebito fiu fiu.

–«Tú lo que me estás haciendo es la cama. Que tienes más peligro que una piraña en un bidé».

–«Je, je. Me gusta este pacto por lo bien que nos llevamos y lo mucho que me conoces».

–«Bueno. Pues nada. Te hago caso. Diré que vamos a solucionar los grandes problemas de Canarias. Por cierto… ¿Viste el debate anoche?».

–«Por supuesto. Está claro, Fernando. Va a ganar el mejor».

–«¡Coño! ¡No! El mejor no, Manolo. Que gane el otro».