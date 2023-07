Escribo esta columna cuando están llegando a un estudio de televisión Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para celebrar su debate. Se ha producido un beatífico consenso sobre las virtudes ilimitadas de los debates electorales entre los principales líderes políticos. Grandes y lustrosos papahuevos han insistido en que los debates públicos son una condición necesaria del sistema democrático, no únicamente un mecanismo de interés para la información de los votantes. Mi escepticismo al respecto es perfecto. Es imposible siquiera llegar a conocer bien el programa de una fuerza política escuchando discutir a un político con su competidor electoral. Más bien ocurre lo contrario. En los debates no existe la categoría y la anécdota lo coloniza todo. Y es que la principal funcional de la televisión como instrumento ideológico es anecdotizar la realidad. Te afeitas mal o sufres unas glándulas sudoríparas más activas que tu oponente, como le ocurrió a Richard Nixon frente a JFK, y estás acabado. Tienes un buen paquete de bromas y sarcasmos a mano y lo recitas con una sonrisa irónica, como lo tenía Ronald Reagan frente a Walter Mondale, y acabas con el pobre diablo que pretendía apartarte. No me resisto a repetir una de esas bromas. Mondale insinuó (solo insinuó) algo sobre la edad de Reagan, y el moderador retomó esa reserva, pero Reagan, en cuanto oyó la frase «a propósito de la edad…», cortó al periodista y le dijo «no le voy a permitir que cuestione al señor Mondale por su inmadurez e inexperiencia». Hasta el candidato demócrata se carcajeó.

Los debates electorales, tal y como los entendemos hoy, son un invento de la televisión, lo cual constituye otra excelente razón para desconfiar de ellos. Todo lo público ha sometido a una televización infinita e incondicional, es decir, se ha visto trivializado de una manera estúpida, alienante e indecorosa, y ya podemos ver entrevistas a candidatos presidenciales con hormigas de trapo haciendo las preguntas o vicepresidentas que se ponen hablar de alta política con presentadores cuya ocupación periodística se ha centrado en informar sobre los cuernos, las drogadicciones, las bragas, los vómitos, las mudanzas o las palizas entre los famosos y famosillos del país. Para la televisión, todo; para el diálogo racional y las preguntas críticas, nada. Ser es ser televisado. Imaginado: convertido en imagen. Lo que no es imagen reproducida y reproducible no existe. Por supuesto, la imagen de un personaje. Ustedes no vieron ayer a dos señores debatiendo sobre la situación actual del país y sus respectivos valores y propuestas de gestión, sino un entremés –escasamente cervantino– entre dos personajes afanosamente construidos por un equipo de periodistas, analistas políticos, psicólogos, secretarios, logopedas, peluqueros, maquilladores. Todavía peor: la tradición de los debates televisivos en España, joven todavía, ha emprendido un mal camino. Son los candidatos (y los estados mayores de sus respectivos partidos) los que imponen las condiciones para el desarrollo del debate, no la cadena de televisión que los organiza. La cadena, en realidad, se alquila para el duelo al sol de dos o varios individuos a los que, si no tuviéramos conocimientos previos, no nos costaría calificar como inquietantes egomaniacos. En los Estados Unidos –por volver al primer ejemplo– no es exactamente así. Demócratas, republicanos e independientes negocian sus condiciones dentro del marco previo diseñado por la cadena de televisión en cuestión, y que a veces incluye preguntas directas, críticas y explícitas de los presentadores a los candidatos, algo inimaginable en España, donde no hay periodista que no está debidamente clasificado como de izquierdas, de derecha o de género epiceno. Probablemente por su culpa. ¿Algún principio para informarse a fin de tomar una decisión humildísima, pero más o menos propia? Uno al menos: no te informes sobre los análisis y propuestas de los partidos a través de los propios partidos. Es como informarte sobre el cristianismo leyendo la resurrección de Lázaro.