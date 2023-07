La maniobra de Torres

Muchos comentaron en su momento que era «lógico y natural» que Ángel Víctor Torres se resistiera a perder el Gobierno porque «el PSOE había sido la fuerza política más votada». A mí, sinceramente, no me ocurrió lo mismo. Es normal que un candidato se enorgullezca de haber encabezado la fuerza política ganadora en unas elecciones. Que lo diga y que lo repita. Pero Torres no ha hecho eso. Torres, desde el día siguiente a las elecciones, ha intentado erosionar la legitimidad del pacto entre CC, PP y la ASG. Algo que nadie –ni a la derecha ni a la izquierda– hizo con el que suscribió él con Nueva Canarias, Podemos y Casimiro Curbelo.

No es, por tanto, un desahogo emocional, sino una maniobra política. Un desahogo no te lleva a decir que la ley electoral es injusta y desproporcionada y debe cambiarse, supuestamente, para que el partido que obtenga más escaños encabece el Ejecutivo. En particular cuando la última reforma electoral fue avalada hace menos de año y medio por el PSOE. La insistencia del todavía presidente de Canarias no ha querido enfrentarse con los argumentos que se le han presentado. El argumento principal es que vivimos en una democracia parlamentaria y pretender por ley que gobierne la lista más votada, sencillamente, desnaturaliza el sistema político. Es decir, que la reivindicación de Torres no significaría simplemente una reforma del régimen electoral, sino que reportaría un cambio sustancial en el sistema político e institucional de Canarias. Tampoco responde Torres a que el PSOE ha utilizado, y no solo en el pasado inmediato, los pactos políticos para llegar al poder, aunque no hubiera ganado las elecciones. Es normal, es lícito, es democráticamente impecable. El mismo Torres fue durante dos mandatos alcalde de Arucas sin haber ganado las elecciones y pactando ora con el PP, ora con el PSOE. Tampoco ha explicado este comportamiento político del Ángel Víctor Torres del pasado que tanto escandaliza –y hasta indigna– al Ángel Víctor Torres del presente. Por último, la suma de CC, PP y AHI –si se la quiere añadir por separado– supera en más de 20.000 votos a la del PSOE, Nueva Canarias y Podemos –que ha desparecido de la Cámara–.

Lo realmente preocupante es que Torres, por supuesto, marca la actitud de sus compañeros. Incluso una figura tan moderada, cortés y prudente como Héctor Gómez, ahora candidato al Congreso de los Diputados, anunciaba hace unos días que el PSOE «no va a permitir que los que dan la espalda a Canarias gobiernen esta tierra». Ningún partido concede permisos para gobernar o no a otro partido. Gobierna quien permiten –quienes lo deciden– los ciudadanos. Por supuesto que hay comportamientos partidistas muy preocupantes en estas elecciones en lo político, lo ideológico, lo retórico. Sobre todo los que provienen de Vox y sus líderes, que le han cogido la matrícula al PP y saben cómo asustarlos, arrinconarlos, extorsionarlos delicada o brutalmente. Pero el PSOE no es Vox ni nunca –hasta muy recientemente– ha jugado a relativizar los resultados electorales o a trampear con los principios democráticos básicos. Y no es lo más intranquilizador. Si uno se toma la molestia de escuchar debates internos en espacios accesibles de Podemos, de los diversos partidos federados en Sumar o del mundo independentista catalán crece la hirviente tentación de impugnar en los tribunales y en la calle a un Gobierno integrado por el PP y Vox, que no sería reconocido como una alternativa democrática.

Aquí, en Canarias, ni siquiera se trata de eso. Pero la calculada testarudez de un presidente saliente para descalificar democráticamente a un nuevo Gobierno con amplia mayoría parlamentaria contribuye irresponsablemente a debilitar las instituciones representativas, y no al contrario.