Cóctel lingüístico

Claro que hay materia de sobra para artículos monográficos de divulgación lingüística; sin embargo, la canicular calufa que ahora nos abochorna no es propicia para facilitar las conexiones neuronales adecuadas a reflexiones de gran calado. Por esa razón, me voy a ocupar en esta ocasión de cuestiones más ligeras, a modo de cóctel veraniego, aunque no precisamente refrescantes, relacionadas, eso sí, con el mundo de la lengua; porque no contribuye a crear un ambiente agradable sino que, por el contrario, solivianta y abochorna ―esta vez “abochornar” con el sentido de causar vergüenza― comprobar la extraordinaria ignorancia de algunos de los que han sido designados por las urnas para regir nuestros destinos en las distintas corporaciones públicas. Y así, por ejemplo, se observa con qué ligereza se atribuyen la representatividad de toda la ciudadanía cuando metonímicamente afirman que la interpretación partidista de los resultados electorales de cualquier circunscripción representa la voluntad de todos y cada uno de nosotros, obviando la realidad ―pues no somos tontos―, de que una cosa es aceptar, como principio democrático, los resultados de unas elecciones, y otra, bien distinta, es que se nos incluya a todos en un mismo saco. “Los ciudadanos [de tal ciudad o comunidad] dijeron que querían cambio”; “Los ciudadanos piden que se coaliguen el partido A con el partido B”; “que gobierne la lista más votada” o “que ocupe el poder aquel partido, por minoritario que sea, que tenga la capacidad de realizar la mayor cantidad de pactos”. Cada cual atribuye la voluntad ciudadana expresada en el número de votos a sus intereses políticos: ni se votó sí o no al cambio, ni qué coaliciones preferíamos los votantes, ni quién habría de gobernar según pactos de gobierno que nunca se nos consultaron. Y no niego que todas estas posibilidades sean legítimas de entre todas las que permite el sistema que políticamente nos hemos dado, pero rechazo con rotundidad que se me incluya en un colectivo que afirma opinar lo que no comparto. Manipulación lingüística con consecuencias sociológicas importantes, tan común como pocas veces denunciada.

Pero no hay manipulación sino extrema ignorancia (¡qué será peor!) cuando en la sede de un parlamento regional alguien interpretó el adjetivo inaudito (‘nunca oído’, ‘sorprendente’) como un insulto. Ocurrió durante la celebración de un pleno de las Cortes de Castilla y León cuando un consejero tildó una situación de “inaudita”, pues no salía de su asombro ante una afirmación, falsa, al parecer. El interpelado, de otro partido, reclamó la excusa de quien creyó que lo insultaba con este adjetivo, claro y transparente etimológicamente, por poco que se sepa latín: “El otro día nos llamó fascistas, hoy nos califica de inauditos”, dijo el ofendido parlamentario.

Tampoco poseía grandes conocimientos de la lengua de Cicerón otro relevante político quien leyendo un texto, que seguramente le habían elaborado para la ocasión, se sorprendió ante el latinismo exitus, cuyo significado en el ámbito de la sanidad equivale a “muerte” (“Superaron la epidemia tantas personas, aunque hubo equis exitus”), evidenciado su ignorancia con la pregunta de por qué denominaban así a los que habían fallecido, probablemente, al desconocer el técnico latinismo, pues lo asoció al sustantivo éxito (‘resultado feliz de algo’). Este exitus de que hablamos es parte de la originaria locución latina exitus letalis (literalmente ‘proceso hacia la muerte’), que hace referencia a los casos clínicos en los que la enfermedad ha llevado al paciente a la muerte, y que se usa muchas veces a modo de eufemismo. Es voz de poco uso fuera del contexto médico, aunque ya empieza a ser más empleada; de hecho, aunque el diccionario de la Real Academia Española no la registra, sí lo hace el Diccionario del español actual dirigido por don Manuel Seco, donde encontramos la siguiente explicación, definición y ejemplo: exitus (lat; pronunc corriente /éksitus/; tb con la grafía éxitus; pl invar) m (Med) Muerte (“Las metástasis linfáticas y hepáticas conducen al exitus más o menos pronto”).

Puede también formar parte de este cóctel lingüístico el caso de otro latinismo, la voz ultra, a la que un columnista habitual de un diario de tirada nacional aspira a atribuir un significado poco habitual, pues si bien los diccionarios reconocen que es voz que en política tiene el significado de “extremista”, lo cierto es que su sentido más extendido es el de “ultraderechista”. Solo hay que verlo en los muchos ejemplos de uso para concluir que la forma “ultra” se relaciona más con las ideologías de extrema derecha y con las ideas conservadoras (“ultracatólico”, por ejemplo) que con las de extrema izquierda: es la primera acepción, con dos subacepciones, que el Diccionario del español actual (otra vez nos da la clave) registra para la voz. Sin embargo, el citado columnista, empeñado en modificar la realidad, pretende atribuir los dos valores para las dos ideologías extremas, en un empeño de querer repartir por igual las negativas connotaciones de la palabra “ultra”, esto es, un intento de demostrar un equilibrio semántico que, según él, debería darse por contener el mismo componente latino cuyo significado es ‘en grado extremo’. Y se justifica: “En principio, ser ultra no tiene por qué ser malo, depende del campo por el que se va demasiado lejos”, leemos en la columna. “Los santos y los héroes también son ultras, porque hacen más de lo que deben”. Más justificaciones de escaso fundamento lingüístico para reivindicar una inexistente simetría semántica. (Fernando Savater, “Ultras”, en El País, 24/VI/2023). Y este es un ejemplo más de una actitud tan generalizada como errónea: pretender adaptar el sentido de las palabras a las propias ideas e intereses.

Sin embargo, sí hay lagunas léxicas que tendrían fácil solución sin necesidad de tener que acudir a justificaciones interesadas y sin base lingüística. Como la duda que me plantea un médico especialista, al que me une una muy estrecha relación, preguntándome por si observo alguna razón por la que el nombre de su especialidad (Aparato Digestivo) no se correlaciona, como es el caso de las otras especialidades, con la denominación de los respectivos especialistas ni siquiera en documentos oficiales del Ministerio ni en los textos científicos: Médicos especialistas en Aparato Digestivo, se les llama. Sí hay correlación en las mayoría de las restantes especialidades médicas: cardiólogo o cardióloga es el médico especialista en Cardiología; reumatóloga o reumatólogo, si su especialidad es la Reumatología; geriatra, para el especialista en Geriatría, y así, anatomopatólogo,-a, oncólogo,-a o neurocirujano, -a; sin embargo, no existe tal correspondencia para la especialidad de Aparato Digestivo, rompiéndose el paralelismo correlativo de la denominación de la especialidad con la del correspondiente médico especialista. A mí me parece muy justificada la lingüística reivindicación, no solo por economía (lingüística) sino por que, según mi modesto entender, esta especialidad de Aparato Digestivo se corresponde (no sé si exactamente) con la que podríamos llamar Gastroenterología o Digestología, y, en consecuencia, a sus especialistas, nombrarlos como gastroenterólogos o digestólogos, más adecuado, creo yo, a la tradición de la terminología médica. Ya muchos diccionarios registran gastroenterología (“Rama de la medicina que se ocupa del aparato digestivo, especialmente del estómago y de los intestinos, y de sus enfermedades”) y gastroenterólogo (el especialista); menos común pero no menos afortunada parece ser la denominación digestólogo, que el Diccionario del español actual sí registra con el sentido de “Especialista en las afecciones del aparato digestivo”.

Ahora habrán de ser los especialistas quienes eleven las propuestas al Ministerio reclamando el cambio de la denominación oficial, o que sean ellos mismos quienes se adelanten reconociéndose con estas denominaciones en las reuniones científicas y en las publicaciones de la especialidad.

Se preguntarán muchos por qué yo que critico las decisiones unilaterales sobre el uso de la lengua me atrevo a hacer propuestas novedosas contrarias a los usos habituales; y hay una respuesta: en este caso estamos hablando de términos (vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia), no de palabras integradas en la lengua general; además, las propuestas que acabo de hacer no contradicen en nada a los principios que regulan el sistema de la lengua y creo que pueden responder a las demandas de muchos especialistas en Aparato Digestivo.

También habrán observado cómo en el arranque de este artículo utilicé el canarismo calufa (también calufo), cuyo significado es el de ‘calor sofocante’. Confieso que lo hice espontáneamente, pero me aseguré de que el contexto daría la clave para entender su significado, pues no lo veo registrado en los diccionarios de canarismos, aunque sí estará, lo puedo asegurar, en la próxima edición del que preparamos en la Academia Canaria de la Lengua. Por cierto, en días pasados en este mismo periódico leí “El autobús azul”, como título de un artículo de opinión, y confieso que me sorprendió; yo hubiera preferido “La guagua azul”, pero este diario publica colaboraciones de columnistas de otros ámbitos, de fuera de Canarias, como es este caso, aunque también está justificada la palabra “autobús”, que es voz general y, en consecuencia, también del español de Canarias. La columna me pareció muy buena, pero la autora hubiera recibido mayores elogios por mi parte, si conociendo el destino de su colaboración para los medios canarios les hubiera propuesto a los editores algo así como “en los medios canarios sustitúyase autobús por guagua”.

No sé si este último comentario constituye una subjetiva apreciación fruto de mi querencia por nuestro dialecto o si se trata de una opinión que muchos compartirían y que vendría a significar que la modalidad canaria se asienta, se normaliza y se dignifica. Ojalá fuera así.