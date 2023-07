Notas de campaña

A Pedro Sánchez le deben estar asesorando Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a Domicilio. Porque el tipo es bueno y tiene labia hasta para vender neveras en el Polo Norte, pero lleva una temporada que no da ni una a derechas.

¿Quién le ha dicho a ese hombre que es bueno para su campaña decir que el PP nos quiere llevar al pasado en el túnel del tiempo? No se da cuenta que si hay algo que estamos añorando ahora mismo es el pasado. La música de los ochenta, aquellos tiempos en el que los sueldos nos daban para vivir, en los que te dejaban fumar en los aviones, en donde no había radares en cada curva de la carretera, ni teléfonos móviles rompiéndote la oreja cada cinco minutos.

Uno cierra los ojos y piensa en la España de Felipe González, en las tardes de cañas y tapas y en las discusiones sobre la inmortalidad del cangrejo y parece un mundo de colorines. Ya sé que no lo era, por supuesto. Pero la traicionera memoria se olvida casi siempre de todo lo malo y solo nos acordamos de que entonces no éramos calvos. Eso de poner a parir el pasado –una vez que ya has desenterrado a Franco– es un error estratégico. Pero Sánchez anda con esa matraquilla, que no hay quien se la quite. Y avanzar no siempre es bueno: cuando estás al borde de un barranco lo mejor es quedarte quieto. Recuerden aquel viejo chiste del franquismo, cuando el dictador decía con su voz de pito: «después de haber estado al borde del abismo, España ha dado un paso adelante».

Esta semana Santiago Abascal ha dado ese paso. Ha sufrido un ataque que le ha disparado los niveles de testosterona. Se ha desabrochado la camisa para enseñar el pecholobo y va a tumba abierta. Dice que quiere cargarse las autonomías, echar a patadas a los ilegales e impedir el aborto y la eutanasia. Eso para empezar. Igual dentro de poco propondrá pena de destierro a los homosexuales. Entre Sánchez por un lado y Abascal por el otro se han empeñado en hacerle la campaña a Feijóo, que simplemente con estar callado sube votos como la espuma.

Las próximas elecciones nos asoman a un escenario asombroso. Hay viejos socialistas que esperan el derrumbe del sanchismo para reconstruir, sobre las ruinas, un partido que ya no reconocen. Y Sumar no va a conseguir los mismos resultados que tuvo en su día Podemos, porque el agua de un río no pasa dos veces por el mismo sitio. La realidad es que los comicios se han convertido, por diferentes razones, en un plebiscito sobre Pedro Sánchez que solo tiene a favor –aunque no es poco– su cargante carisma y el interés de los independentistas en mantenerle vivo.

Con Zapatero y Rajoy, cada uno a su estilo, Mister Bean y Benny Hill, este país parecía haber alcanzado un récord de irrepetibles personajes políticos que parecían perfectamente cinematográficos. Pero nuestro actual presidente los ha dejado en pelota picada. Sánchez es un actor consumado, capaz de superar al mismísimo Groucho Marx explicando sus partes contratantes y contratadas. Él es perfectamente capaz de decir «estos son mis principios pero si hace falta tengo otros» con una seductora sonrisa. O «yo nunca firmaría un pacto con un partido que me admita a mí como candidato». España va a ser, después de julio, un país más aburrido. Lo echaremos de menos.