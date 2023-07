El ofertón

Mientras conversa de vez en cuando sobre el tiempo qué hace, menudo calor, con el autopercibido referente de la izquierda en La Laguna, Rubens Ascanio, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, mantiene conversaciones más o menos negociadoras con Coalición Canaria para algún tipo de acuerdo que le facilite el mandato. Lo principal, desde luego, es dilatar cualquier decisión. Esperar primero hasta los resultados de las elecciones del próximo día 23; después, la viabilidad del nuevo gobierno, ya sea nucleado alrededor del PSOE, ya sea liderado por el Partido Popular, algo que nos puede llevar perfectamente hasta septiembre. Gutiérrez no tiene ninguna prisa.

Lo primero de lo que hablaron el alcalde y sus colaboradores fue de un pacto municipal en el que Coalición no se incorporaría al gobierno. ¿Por qué? Ah, porque las militancias del PSOE y CC –y quizás la mayoría de sus votantes– no lo tolerarían fácilmente. Así, con la mejor voluntad, y con el bienestar psicológico de los militantes coalicioneros como premisa, los socialistas ofrecían tres o cuatro plazas más de liberador y la presidencia de un par de comisiones y la formación de un comité para la discusión de los próximos presupuestos municipales. Imagino que a los de CC les supo la cosa a muy poquito. Al fin y al cabo, si el PSOE cosechó en mayo diez concejales y unos 23.400 votos, Coalición obtuvo 8 con unas 19.700 papeletas. Después de varios días vacíos en el calendario –el propio alcalde se está tomando con mucha calma no solo las negociaciones poselectorales, sino su propio curro– la preoferta de los socialistas mejoró sustancialmente.

Ahora entraban los de CC en el gobierno municipal, pero solo con tres concejalías, la más importante, la de Obras Públicas (nada de Urbanismo ni de Hacienda ni de Fiestas, por supuesto). Se mantienen los tres liberados en el colmo de la generosidad. No obstante, Gutiérrez y sus silentes negociadores imponen una condición sorprendente para este pacto: que ni Jonathan Domínguez, el candidato coalicionero a la Alcaldía, ni Francisco Hernández, secretario de Organización de CC de La Laguna, formen parte del gobierno. Y por increíble que pueda parecerlo se lo están pensando.

Es obvio el objetivo de los socialistas. Impedir que ni el candidato ni el máximo responsable de Coalición en el municipio consigan ningún rédito político personal, ninguna rentabilidad por participar en la gestión, ninguna visibilidad acusada. El joven alcalde no va a tolerar que nadie le haga sombra en su camino rectilíneo hacia el liderazgo del PSOE tinerfeño y su firme voluntad de optar por presidir el Cabildo dentro de cuatro años. Necesita estabilidad, por supuesto, pero una estabilidad sin competencia interna. Y necesita asimismo que sus superiores jerárquicos del PSOE no le censuren por un pacto con el archienemigo político-electoral.

Un pacto con CC solo sería admisible si entre sus condiciones previas está el descabezamiento del nuevo aliado. La decisión –en un contexto como el actual– excede de la capacidad de decisión de Domínguez. Lo más razonable –y complejo–, duro y laborioso para Coalición sería quedarse en la oposición y ponerle las cosas difíciles a los socialistas en minoría o empujarlos a pactar con esa izquierdita acaparadora, novelera y zascandil. Una opción que es la última que piensa tomar el alcalde Gutiérrez porque –razonablemente– le eriza el occipucio. Desafortunadamente hoy la política no entiende de largos periodos de sacrificios y asperezas, por lo que no sería sorprendente que un par de concejales laguneros sean nombrados directores generales o algo muy similar en el inminente Gobierno autónomo. Y muy probablemente no en contra de su voluntad.