Sacudiendo la botella

La tierra se mueve. No solo en el universo y sobre su eje, sino por debajo de nuestras patas. Esta semana se han registrado veinte sismos –que es el nombre cuqui de los terremotos heteropatriarcales– en el Oeste de Tenerife. Los expertos transmiten tranquilidad. Justo lo mismo que hicieron antes de Cumbre Vieja. No pasa nada. Somos islas volcánicas y tal. Lo normal. Pero el mes pasado también se registraron cuarenta. Y a un servidor no se le quita la idea de que es como si alguien estuviese empujando el tapón de la botella.

Estos tiempos geológicos, además, van de la mano de los políticos. Todos los días tenemos una nueva sacudida tectónica en la falla electoral. Cuando no es una herencia universal de veinte mil euros para los nuevos votantes es un rebenque que propone que trabajemos hasta los ciento treinta años como milagrosa solución para solucionar el problema del sistema de pensiones que va a petar. Se quedó calvo. De ocurrencia en ocurrencia hasta el petardazo final. En este país decidimos un día salir de fiesta y aún no hemos vuelto a casa. Andamos siempre invitando a la penúltima. Los alemanes han anunciado un recorte de fondos públicos en los presupuestos del año que viene, mandando un contundente mensaje a las cigarras del Sur: las hormigas de la UE no vamos a seguir pagando el tenderete. Pero nuestra jodienda no tiene enmienda. Vivimos un interminable bucle de paroxismo electoral que produce erupciones de gasto insostenible. Nadie es capaz de anunciar que el año próximo viene el tío Paco con los recortes. Nadie confiesa que los impuestos tendrán que subir aún más para poder sostener la masa salarial de unas administraciones públicas que se han desmelenado contratando nuevo personal con el dinero extraordinario de Europa. No hay quien se entienda con la verdad, porque es muy chunga. Las palabras son manantiales de promesas de ríos de millones que van a dar a la mar, que es el votar. Y el tapón de la botella tiembla en el presagio de un descorche infinito. Canarias se ha colocado a la cola de la riqueza de Europa. Estamos como empezamos. Con la etiqueta de objetivo uno, que era el nombrete tecnocrático que le ponían en Bruselas a los pobres de solemnidad. Nuestro Producto Interior Bruto está en el 65% de la media de los continentales. Y eso que está hinchado, por mal medido. Menos mal que aún no hemos empezado a decrecer como piden los perroflautas. La inflación nos ha pegado un palo colosal y las hipotecas se están cargando a muchas familias. Pero mientras la riqueza de la sociedad civil se hunde, el presupuesto de las administraciones asciende hasta la estratosfera. Es como si una ballena viajara pegada a la rémora: el mundo al revés. Hacen bien en el Ayuntamiento de Güímar subiéndose los sueldos diez mil euros más al año. Sí, señor. Otra rondita, que hay tiempo, antes de que cierren el bar.