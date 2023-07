Solo conocemos a Bencomo

La EGB nos obligó a recitar los ríos y provincias de España como monaguillos en misa. Un método de enseñanza que siempre primó el centralismo frente a las distintas realidades de las románticas provincias de ultramar afectadas por el virus excluyente de la marginación geográfica. Sin embargo, seguíamos viviendo en nuestro maravilloso ecosistema representado por la isla de Portaventura, la pequeña Hierro o La Palma de Gran Canaria. Una pareja de amables peninsulares paró su vehículo frente a mí antes de subirme a la guagua en una ínfima parada de Puerto de la Cruz. El prolífico conductor bajó la ventanilla y me preguntó dónde podía ver a los guanches, dado que estaban interesados en conocer la forma de vida y su relación con el mundo moderno. No eran los chistes de Arévalo en boca de una pareja de León, era la pregunta sincera del progreso en el Nuevo Mundo. Todo se subordinaba al desconocimiento que tenemos nosotros y nuestros compatriotas de la identidad y la cultura canaria, tan rica, pero tan pobre dentro y fuera de nuestras fronteras. No son insinuaciones patrióticas, son el producto de un contexto desconcertante que alimentamos desde la infranqueable atalaya del sistema educativo español. Mientras que en países como Francia o Alemania sería improbable reproducir una situación así, en España todo es posible con un poco de imaginación y picaresca. Les voy a dar un dato: en la carrera de Historia de la Universidad de La Laguna solo existen dos asignaturas obligatorias sobre las culturas aborígenes canarias, dos materias cuatrimestrales que abordan de aquella manera una época crucial y determinante en la historia de España y las islas. Nuestros jóvenes no tienen idea sobre su propia historia y, lo que es peor, tampoco les damos la más mínima motivación por aprenderla. La cultura de cada lugar debe estudiarse sin ideología ni estereotipos, impartida desde el conocimiento para asimilar la realidad del lugar de origen a la manera de Sócrates con la mayéutica. Estas lagunas las cubrimos con las canciones de Quevedo, la alineación de la U.D. Las Palmas o las novias de Maluma. Desde la Península se vierten sin maldad sesgos y falsas creencias sobre el paraíso de «Las Canarias»: caminamos en cholas, solo hay playas de arena amarilla y siempre hace sol. Durante mi estancia en Ciudad Real gracias a una beca Séneca, pude admirar la ineptitud supina de mis compañeros de carrera. Preguntaban cómo era vivir en cholas todo el día, si disponíamos de material sanitario o nuestra relación con las facilidades superfluas de las sociedades avanzadas en repúblicas como la canaria. Una doctora en Historia Medieval me insinuó que una tía suya le había asegurado que era típico ver las estanterías vacías en los supermercados o la falta habitual de papel higiénico. Parece que situarnos debajo de Baleares y la equivocación toponímica sistemática ha hecho más daño del que pensábamos. En lengua ínsuloamaziq le contesté que obedecía al bloqueo económico impuesto por el Estado español, que mermaba la llegada de víveres a las colonias de la misma manera que su rigor restaba prestigio al templo de la sabiduría.

@luisfeblesc