El centro del laberinto

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, las izquierdas siguen sin interiorizar que el voto del cabreo ha cambiado de bando. Sucede en un país como Finlandia, donde la ultraderecha ha ocupado varios ministerios, también ocurrió en Italia con la investidura de la presidenta Meloni y se repite la misma tendencia al alza de partidos que comparten ese ideario en Alemania y Francia. Suena a movimiento pendular, pero a nadie debería extrañar que detrás de este relato conservador con tintes reaccionarios que seduce a las clases medias aparezca otro discurso aún más radical en un sentido inesperado. Me asaltan terribles dudas sobre el futuro de la moderación en una centralidad política desertizada. Los extremos ganan terreno a los términos medios en una sociedad cada vez más polarizada, que desconfía de los grandes consensos y prefiere castigar a la democracia y quemarla si hace falta, con tal de dar salida a una frustración que ningún gobierno conseguirá suavizar. La política se ha vuelto incapaz de conectar con una realidad que se transforma velozmente, y ya no se trata solo del desencanto y la indiferencia, sino de rabia y odio. La revuelta de París demuestra a las claras el desafío que plantean los enormes cinturones de población inmigrante y marginada que no para de crecer en las grandes ciudades. Nuestra muy temerosa y mediocre clase política hace de altavoz de nuestros muy violentos y exacerbados comentarios, por puro cálculo electoralista y para comprar nuestra fidelidad. Hay que poner a los votantes en alerta, ponerlos a la defensiva y convocarlos en las redes sociales para que le tiren piedras a lo que toque o a quién toque. Adiós al encuentro, hasta nunca al abrazo del diálogo, solo existen el blanco y el negro, pero cuando la barbarie sea legal, nadie sabrá como volver al centro del laberinto.

