Metiendo la pata

Pedro Sánchez ha metido la pata al referirse al fenómeno de la migración y a Canarias. En su mediática entrevista con Ana Rosa Quintana, tras ser preguntado por el aumento de llegadas a las islas el presidente del Gobierno quiso dar una larga cambiada y le salió el tiro por la culata. «La ruta del Mediterráneo Occidental–dijo– que es la nuestra, es la única que decrece en cifras de entrada de migración irregular respecto al resto».

Como es obvio, a los nacionalistas canarios le ha faltado tiempo para saltarle al cogote. Y detrás ha ido el senador por La Gomera, Fabián Chinea, que, algo más suave, ha calificado sus palabras de «desacertadas». No sé de qué se sorprenden unos y otros. Pedro Sánchez no acudió al acto de celebración oficial del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias alegando problemas de agenda, pero viajó a las islas al día siguiente para un acto de su partido. Con eso, creo yo, está casi todo dicho.

Más allá del lapsus mesetario, de no considerar la ruta canaria como «nuestra» –en términos peninsuleros– la declaración del presidente del Gobierno de España es estremecedora porque prueba una vez más que lo de Canarias no es una casualidad. Para Bruselas y Madrid ha sido estratégico cerrar el acceso a la España continental. Por eso se han multiplicado los medios para el control del Estrecho y el Mar de Alborán, que es como colocar una gran flecha luminosa que señala hacia las Islas Canarias. Si cierras por un lado es como si abrieras el otro. Las islas son el lugar perfecto porque los migrantes que llegan no pueden ir a ningún otro sitio.

Lo malo es que esa política se desentiende de las víctimas. Porque la ruta hacia Canarias, como señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre otras organizaciones, es la más peligrosa. Los muertos crecen, mes tras mes, ante la aparente indiferencia de gobernantes que en tantas otras cosas alegan razones humanitarias y se dan golpes de pecho más falsos que un beso de Judas.

El Gobierno de Canarias aguantó durante la pasada legislatura, con un silencio digno de mejor causa y supongo que apretando los dientes, la insolidaridad del resto de Comunidades Autónomas y el pasotismo del Gobierno central en tema de menores. En las islas hemos llegado a tener que encargarnos del cuidado y bienestar de casi tres mil inmigrantes menores de edad. Un volumen que ha reventado las costuras del sistema y ha producido situaciones intolerables, que ahora mismo se encuentran sujetas a investigación judicial.

El fenómeno de las oleadas de migrantes es complejo y necesita una respuesta que no llega por parte de la Unión Europea. Pero mientras, muere gente. Se ha convertido en un negocio para mafias y gobiernos africanos que cobran: unos de las propias víctimas y otros del pago a cambio de las «devoluciones» de la mercancía humana. Y la caja registradora sigue funcionando como si no pasara nada.