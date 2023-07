Comprar votos

Una cosa es mentir, otra cambiar de opinión y una tercera disponer de una memoria selectiva. Es divertido que ahora el PSOE descubra que Alberto Núñez Feijóo cobra de su propio partido. Los psocialistas, indignados, lo consideran un desafuero. Una primera observación: Mariano Rajoy, en la oposición, cobraba como presidente del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, como ahora cobra por el mismo cargo Núñez Feijóo en el Senado. Pero además el señor Rajoy recibía entonces un plus dinerario de su partido, como otros miembros de la dirección nacional que tenían un cargo público, representativo o ejecutivo. A mí me parece una pequeña sinvergüencería, y me molestaría mucho si fuera militante del PP, pero no es ilegal. Aun así el presidente del Senado (psocialista) se permite pequeños pescozones al líder del PP. Segunda observación. Resultaría un ejercicio interesante que los periodistas que revolotean como gallinas escandalizadas por los gastos de representación que el PP le suelta a Núñez Feijóo mensualmente preguntaran si Patxi López se paga todos los almuerzos, todas las cenas, todas las meriendas, todos los desplazamientos de su bolsillo o si el grupo parlamentario socialista asume total o parcialmente sus gastos y los del resto de su equipo de dirección. Se llevarían una sorpresa. Por cierto, el señor López gana 113.000 euros anuales.

Entre todas las estupideces basurientas de esta campaña –donde no faltan periodistas que escriben columnas fiscalizando qué es lo que preguntan y lo que no preguntan otros periodistas al presidente del Gobierno: es fascinante– refulge la nueva oferta de Yolanda Díaz: proporcionar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad (aunque posteriormente, no se entienden bien las razones, se ha explicitado que no cobrarían la pasta hasta los 23 años). De algo le debe servir a uno esta maldita memoria prejubilatoria. ¿Ese estúpido concepto de herencia universal no salía en un libro de Piketty? Pues sí, claro que sí. En Capital e ideología, que me leí entre dos ibuprofenos. Sin embargo, creo recordar que Piketty lo hacía al revés. Primero redefinía los pilares fiscales que necesita el capitalismo tecnológico y cognitivo como paso ineludible para cualquier redistribución de la renta y luego presentaba su propuesta. Lo consulto –así como un par de entrevistas– y compruebo que el economista francés colocaba como cifra referencial el 60% del promedio de patrimonio entre los ciudadanos de la eurozona; en ese momento, antes de la pandemia, unos 120.000 euros.

Imagino que el propio Piketty ajustaría la cifra actualmente. Pero la ministra de Trabajo no se ha molestado en semejante curro, aunque se sabe por una fuente plenamente fiable –ella misma– que trabaja hasta el agotamiento proletario de su cuerpo y de su alma. Yolanda Díaz ofrece solo 20.000 euros, pero como si te fueran a sacar de pobre. He tenido que aguantar a un egregio tolete de Sumar que afirma que con 20.000 euros «puedes pagar la entrada a una vivienda». Pero, ¿de qué puñetera vivienda me estás hablando? Y si no tengo curro o gano 800 euros mensuales y quiero formar una familia, ¿cómo abono el resto de la hipoteca y como, figura? Como es obvio, por esos 20.000 euros se pagarían impuestos, faltaría más. ¿Estarían incluidos entre los beneficiados los 5.420.000 extranjeros que viven y trabajan en España? ¿Cómo se insertaría el nuevo impuesto a las grandes fortunas con las que se pretende financiar ese aborto pikettyana en el sistema fiscal español? En realidad todas son preguntas superfluas porque no le interesan a Eternamente Yolanda y a sus aliados. Esto es más sencillo, más tradicional, más expeditivo y pertenece a una tradición política española que cubre desde el conde de Romanones hasta el subsidio agrario y los ERE en la Andalucía de Escudero, Rodríguez de la Borbolla, Chaves y Griñán: la compra de votos con dinero público contante y sonante. Claro que ellos, los antiguos corruptos, lo hacían para ganar elecciones. A Díaz y sus coleguis les basta con no sacar menos de treinta diputados.