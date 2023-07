«Nuestra» ruta y la de ellos

Ayer, mientras ustedes se tomaban una caña, compraban el pan o hacían como que trabajaban bajo la canícula, el Parlamento de Canarias celebró uno de los actos más inútiles de la legislatura. Como por lo visto no tuvieron bastante con el pleno en el que entregaron el escapulario a los diputados y eligieron a la mesa de la cámara, abrieron solemnemente las puertas de Teobaldo Power, con maceros y trajes de gala y todo eso, para recibir a las autoridades e invitados y para que Astrid Pérez, presidenta de la cosa, se soltara otro soporífero discurso; esta vez sin tocarle mucho las narices a Ángel Víctor Torres.

De postre, además, se interpretó una bella pieza musical, mientras los setenta diputados y el resto de la peña intentaban no quedarse sopa, mayormente para no perderse un cóctel en el nuevo y fresco edificio de oficinas parlamentarias. El Parlamento que no iba a costar más dinero con diez nuevos diputados –eso juraron perjurando– tiene ya un nuevo edificio y va por cerca de cuarenta kilos al año.

Algunos, a esas horas de la mañana, andaban mascando las indigestas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, que cada vez que habla de Canarias hace que suba el pan. Estaba el resiliente presidente distinguiendo con su presencia el programa faccioso de Ana Rosa Quintana cuando le pusieron sobre la mesa las vergonzosas cifras de la ruta migratoria a Canarias, con sus muchas víctimas conocidas. ¿Para qué se genuflexó usted con Marruecos si nos siguen mandando pateras como si nada?, le preguntaron.

Y ahí le salió a Sánchez el rejo mesetario. El maldito subconsciente peninsulero. El presidente le replicó a la periodista: «Si se fija usted en la ruta del Mediterráneo, que es la nuestra, verá usted que las cifras han mejorado». Ya el conejo me desriscó a la perra. Ahora resulta que la ruta del Mediterráneo es «la nuestra», o sea, la de ellos. La de Canarias es la de los dos millones y pico de rebenques que vivimos en un archipiélago que no está en el mapa mental y político del presidente de España. Como diría aquel, ni falta que hace.

Este mes de junio Canarias ha tenido once veces más emigrantes irregulares que el año pasado: 2.687 personas frente a 244. Es la cifra más elevada desde que, en abril de 2022, se selló el extraño acuerdo entre Sánchez y Marruecos. De las 48 embarcaciones que vinieron desde el vecino continente, la mayoría, es decir 25, lo hicieron desde la costa del sur de Marruecos. Y solo en las últimas dos semanas, además, se registraron casi cien muertes.

Las palabras de Sánchez no son un patinazo. Confirman lo obvio. Canarias se la refanfinfla. España ha blindado el Mar de Alborán, dejando abierta la puerta de entrada a nuestras islas porque son el lugar perfecto para embolsar y devolver a los irregulares. El humanista que recibió al Aquarius con los brazos abiertos, delante de las cámaras de televisión, es otro muy distinto cuando se apagan los focos. Como en La Palma.