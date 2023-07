Chistes y ovnis

Me puse como propósito un fin de semana tranquilo, fugado de los más que previsibles contenidos de los medios audiovisuales y sin la dosis de papel que, algunos días, me permito tanto por el interés de sus contenidos como por las sensaciones antiguas del tacto y el olor. Quien los conoció de cerca recuerda como singulares los olores del áspero papel de prensa y los efluvios de la tinta grasa. El rito no me torció la voluntad pero, entre la carta fija de las guerras, me colaron de rondón noticias nuestras, criminales, indeseables, rancias, vergonzosas –nada menos que seis casos de violencia machista en sólo tres días– que me devolvieron a un pasado infame que, por plaga y castigo, nos devuelve la matemática electoral de estas fechas calientes y contradictorias.

Recibo una llamada desde Navarra, de una aldea cercana al bellísimo monasterio de San Salvador de Leyre, donde, voluntariamente dimitido de la servidumbre de la actualidad, un ilustre colega copia, destripa e invalida las afirmaciones de tirios y troyanos, descalifica con sabiduría e ingenio sus argumentos y discursos diarios, dogmatiza e ironiza con sus volantazos verbales y construye tiras de humor, inteligentes, brillantes y hasta tiernas que, lamentablemente, sólo llegan a sus íntimos. «Amigo: con tanta y tan burda dependencia ajena, espuria en todos los casos, radicales y negacionistas –¡vaya tropa!– faltan ruedas de molino para las comuniones que veremos de aquí al final del verano. Pero, en todo caso, estamos en una gala obscena donde los derechos que creímos consolidados vuelven a estar en almoneda, las leyes recurridas y finalmente asumidas están vigentes pero en franco riesgo y la naturaleza amenazada, en muchos casos en manos de los negacionistas...» «Pero no te preocupes que nada de lo que hablamos ocurre realmente. Esto es una broma generalizada para cuarenta y pico millones de personas. El 1 de julio –¿lo sabías?– es el Día Internacional del Chiste, y nuestros protagonistas de la ronda pública son reconocidos por su sentido del humor», afirmó con ácida sorna. Me explicó que los norteamericanos, campeones de la ostentación y las ceremonias solemnes, padrinos y guardianes de occidente, tienen mil veintisiete días para recordar, enlucir, «fijar y dar esplendor» a sus recuerdos y ocurrencias a lo largo del año. Por chiste entendemos cualquier frase o expresión divertida que, espontánea o alambicadamente, provoca la risa. Como tantos protocolos, la búsqueda del mejor motivo de humor y la fecha dedicada se localiza en Estados Unidos. Así que, desde el año 2001, nos comemos la fiesta y, hasta los últimos sucedidos, los aplicamos venializados y a otra cosa mariposa. Roto el domingo, uso como fondo de una distracción manual –ordenar fichas de un libro pendiente– un noticiario sin fin que funciona como los campanarios. Así, sin esfuerzo, sigo y sumo la relación de desmentidos tibios y conciliadores que chocan contra la rotundidad de las declaraciones que anulaban. En ese clima, todo –o casi todo– tuvo cabida; lo que era imposible por lógica o por ética, se naturalizó; diego se comió a digo; las declaraciones gordas, premiadas con titulares, dejaron culos al aire y la gente, sin necesidad de teatrillos, se ratificó en lo que ya sabía: que unos y otros quieren y van a ganar al precio que fuera y con los socios que fuera. Al margen de ese probado interés por la victoria, a tres semanas de unas elecciones, que se presumen a diente quitado, la estricta actualidad oscurece el panorama y, por invocar un tema sensible que no admite disfraces ni eufemismos, en seis días la violencia machista se ha cobrado tres víctimas, el drama de las migraciones africanas volvió a nuestras costas, dejó pateras a la deriva, muertos por contar y supervivientes en busca de oportunidades y atemorizados ante las puertas cerradas que algunos anuncian. Compruebo en el calendario de las conmemoraciones mundiales que, el 2 de julio, el último domingo, es el World Ufo Day, promovido por fervientes creyentes de que no estamos solos en el Universo y que existen seres más avanzados que nosotros en el espacio exterior. Convengo con todos ellos que esa posibilidad es más firme, más generosa y positiva que el obtuso negacionismo que soportamos desde hace tiempo y, sin ninguna duda, nuestros coetáneos de los otros mundos podrían ser más presentables que los que demuestran su ignorante soberbia en este cálido verano.