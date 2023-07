Vientos de pacto

Lo ha dicho el responsable del CIS –ese organismo público que no da ni una en las encuestas–, que en este país la gente es poco de fiar. No es que los sondeos electorales oficiales fallen como una escopeta de feria, es que los españoles no son serios y votan lo que les da la gana.

Después del monumental batacazo predictivo de las últimas autonómicas y locales, los augures oficiales del Gobierno se quedaron con el trasero al fresco. Y ahora, ante el tsunami del 23 de julio, ya no saben si sacarles los hígados a un pato o leer las tripas de un calamar sahariano. Buscan desesperados alguna señal de esperanza. Bueno, pues la hay. Pedro Sánchez ya salió una vez de la tumba, conviene no olvidarlo. Ahora se ha puesto las pilas para seguir fielmente el manual de Pablo Iglesias que tiene dicho que las elecciones se ganan en la televisión. Por eso ha montado un canal, aunque tenga menos audiencia que un párroco de aldea. Pablo no tiene prisa –piano, piano si va lontano– pero a Pedro le pueden las urgencias. Tiene que convencer a este país que él no ha pactado con los herederos de los etarras, que no ha indultado a los independentistas catalanes o que no ha cambiado el Código Penal. O que sí lo ha hecho, pero que todo eso era parte del precio político para tener un gobierno que subió las pensiones y aprobó la ley trans. El bipartidismo ibérico, o sea, el PP y el PSOE, sostienen la endeble estupidez de que el otro no debe llegar a acuerdos con los extremistas para poner el trasero en el poder. Pero ambos lo hacen. A la futura presidenta extremeña, María Guardiola, casi le sacan las tripas en Madrid por hacer la panoli y tratar a los de Vox como unos apestados, lo que dio la presidencia del Parlamento a los socialistas y a punto estuvo de darle también el gobierno autonómico. La señora Guardiola se ha tenido que tragar sus palabras al ajillo y hacerse un Feijóo, o sea, un Sánchez, dándole la mano a los radicales de su lado del charco para que le apoyen con sus votos imprescindibles. Las mayorías que se forman en los Parlamentos surgen de los votos de la gente. Y en este país hay ya unos cuatro millones de votantes que se sienten representados por la ultraderecha. Tal parece que las altisonantes declaraciones de la izquierda sobre el peligro de involución social que supone ese voto han caído en saco roto: solo han servido como publicidad para engordarles. Tal vez ocurra que al radicalizarse la izquierda hacia posiciones extremas esté promoviendo una fuerza igual y opuesta hacia la derecha. A base de no consensuar las grandes leyes, de querer transformarlo todo a martillazos y de considerarse en posesión de la única verdad moral, las fuerzas progresistas están renunciando a una gran mayoría social moderada. La gente quiere trabajo y seguridad y las ideologías les importan algo menos. Por eso pasa lo insólito, que haya votos que van de Podemos a Vox. Y sin despeinarse.