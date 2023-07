Volver a anteayer

Yo estoy fascinado con estas izquierdas ahora intercambiándose máscaras. Sobre todo por su análisis de las tendencias de voto. Son modernas, son posmodernas, son comunistas, no son comunistas, son socialdemócratas, son feministas, son radicales. Hace solo un ratito escuché a una señora –¿se puede decir señora?– argumentar que, claro, los hombres de clase media baja, en lugar de valorar que le hayan subido el salario mínimo a 1.000 euros mensuales, se ven muy afectados por el empoderamiento de las mujeres, que les lleva a la inseguridad y a la angustia, y por eso votan Vox. Desentrañado el misterio. Lo que me encanta del argumento de la pijoprogre es lo de los 1.000 euros. ¡Pero si se les ha subido el sueldo a mil euros nada menos! ¿Cómo es posible que no estén agradecidos? Es una mamarrachada que se escucha mucho como hermenéutica de metacrilato sobre el voto a la derecha y a la ultraderecha. La gente no sabe valorar lo que tiene.

Yo creo que no debemos negar que todos los trabajadores de este país cobran, como mínimo, 1.000 euros mensuales. En una reciente conversación con un militante de Podemos precisé que se trataba, obviamente, de 1.000 euros brutos, y les juró que creo que se enteraba en ese mismo momento. Son poco más de 800 euros lo que cobran y esos 800 y pico euros no son lo mismo ahora que hace un año y medio gracias a la puñetera inflación. El amigo de Podemos contestó que la inflación está bajando. También hay que explicarle que lo que está descendiendo es la tasa de incremento de la inflación. Como le ocurre a su partido, este amigo es muy pesado y siente alérgica a los debates argumentados. Pero y los ERTE, y el ingreso mínimo vital, y la dependencia, y la renta de ciudadanía. Los ERTE –cuesta decirlo otra vez– es una figura que introdujo Fátima Báñez en la reforma laboral del PP. Esa que «no podemos derogar por razones técnicas», como dijo en su momento Yolanda Díaz en 2022. La ministra de Trabajo realizó algunos reajustes pero, por ejemplo, dejó el mismo tope de indemnización por año trabajado, una renuncia clave para que la patronal apoyara y hasta festejara la reformita de la reforma de Báñez. El ingreso es más mínimo que vital. Casi 50.000 familias han debido devolver unos 2.600 euros de media. Una de cada cinco solicitudes ha sido rechazada. En Canarias una de cada siete, porque no se informó ni se asesoró debidamente a los solicitantes. La renta de ciudadanía está muy bien, pero es una evolución de la prestación canaria de inserción, y en cuanto a la dependencia, lo que se ha hecho es agilizar la entrega de pasta a las familias, y la articulación de un sistema de dependencia es algo más amplio, más complejo y sistemático. Por supuesto que en el giro político y electoral de la derecha juegan factores culturales y de crisis de valores. Pero lo que está dejando huérfana a las izquierdas es, más determinadamente, la percepción cada vez más extendida del empeoramiento de las condiciones de vida y de la dolorosa y agotadora desesperanza sobre el futuro de la mayoría y sus hijos y nietos. Y tiene una fecha referencial muy clara: 2008. Cuando todo se rompió para siempre. Se aprendió rápido y en la siguiente crisis las restricciones presupuestarias y la camisa de fuerza fiscal se sustituyeron por dinero público a espuertas y relajación de las normas tributarias. Y se palpa el miedo en la Comisión a volver a la contención del gasto y del déficit. Porque tampoco funciona. La pesadilla ahora mismo se llama Francia, una sociedad más rica que la española y mucho más rica que la canaria y que, sin embargo, parece al borde de la guerra civil. Es una revuelta contra un futuro que solo es un presente más degradado, sórdido, desconfiado, inevitablemente autoritario. La izquierda he llegado a tal nivel de despiste que confunde políticas asistenciales con políticas sociales. La gente lleva 15 años comiendo pauperización, promesas, subsidios: nada con lo que construir una vida propia. Y se ha hartado. No me hables de progreso, porque no existe. Quieren regresar. Quieren volver a un anteayer que no era paradisiaco, pero tenía la estatura de su vida.