Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo, ¿quién teme al lobo feroz? Complicada semana para Pablo Motos, si ya es duro que un cargo medio decida ponernos en nuestro sitio delante de nuestros compañeros en la oficina ¿cómo tiene que ser que lo haga el mismísimo presidente del Gobierno de España en prime time delante de todo un país? Si encima lo hace desde un taburete mucho más bajito que el tuyo para que no parezca que es más alto que tú porque en el año 2023 muchos hombres siguen asociando la estatura con el respeto… No me lo quiero ni imaginar. Difíciles días también para todas aquellas personas que han comenzado a ver cómo el lobo ha llegado y se ha puesto a soplar y soplar frente a sus casitas de madera. No pueden esconderse ni justificarse con que no sabían qué era lo que estaba pasando: llevan años viendo cómo ese mismo lobo soplaba y soplaba frente a las casas de paja de sus vecinos y terminaron creyendo, no sé muy bien por qué, que la historia no iba del todo con ellos. Los seres humanos somos criaturas extrañísimas, lo habré dicho tantas veces ya, no nos tomamos en serio las intenciones ni las advertencias que nadie da sobre sí mismo hasta tarde, cuando apenas se puede hacer nada. Ahora interpretan papeles secundarios en películas de bajo presupuesto en las que hacen como que se llevan las manos a la cabeza, sorprendidos, cuando Vox llega a mesa puesta y comienza a quitar banderas LGTBI+ de los ayuntamientos, a amenazar con devolver a sus países a cualquiera que no tenga tres generaciones de españoles muy españoles en su árbol genealógico, a deshacerse de carriles bici y a subirse el sueldo el doble o incluso el triple porque sí, porque ahora mandan ellos y sus amigos y ya no les parece que se esté despilfarrando dinero público en chiringuitos ni en paguitas ni en amiguitos.

Como no pertenecían al colectivo LGTBI+, como no tenían bici, como no les gusta pasear por la calle y sentarse en un banco cuando se cansaban, como sus tatarabuelos nacieron aquí y sus hijos también y sus hijos y sus hijos y luego ellos, como les encanta esperar dos o tres horas en urgencias a que les atiendan mientras se retuercen de dolor porque su centro de salud está colapsado, creían que no tenían nada que temer. Sus casas eran de madera, más resistente que la paja, sin duda, por lo que entendían que estaban a salvo. Resistirían. Además ¿acaso no mienten todos los políticos? Me hizo especial gracia algo que dijo Pedro Sánchez hace unos días en esa entrevista en el Hormiguero –me hizo especial gracia TODA su entrevista, no les voy a engañar, siento una profunda antipatía y desdén por Pablo Motos, intoxicador número 3 de este país, por lo que verle boquear, balbucear ese S-se fía usted d-de Yolanda Díaz? y ser devorado por sus propias barrabasadas en directo fue bastante satisfactorio– de que él no miente, solo rectifica. Ah, por puesto que me lo apunté corriendo en la app de notas de mi móvil, ¿saben la cantidad de discusiones que ganaré a partir de ahora solo con esa frase? «No mentí», diré, «solo he rectificado». Más sabe el diablo por viejito que por diablo. ¿Acaso no roban muchísimos políticos? Qué más dará el color del que lo haga, son todos iguales, aunque algunos pocos como José María González (quizá les suene más si me refiero a él como Kichi) pertenezcan a una especie nunca vista, la rara avis de los alcaldes que no solo no se suben el sueldo todo lo que quieren en cuanto pueden, sino que además vuelven a sus antiguos puestos de trabajo cuando termina su mandato y renuncian a cualquier beneficio que podrían sacar de su paso por la alcaldía de su ciudad. Un ejemplo de todo esto es María Guardiola, que ha pasado de anunciar a bombo y platillo que no iba a permitir la entrada en su gobierno a aquellos que negaban la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y tiran a una papelera la bandera LGTBI+, como si fuese ella la mismísima Agustina de Aragón, a sacarse fotos muy sonriente estrechándole la mano a Vox, que a partir de ahora ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Si Saturno devoró a sus propios hijos por miedo a que terminasen derrotándolo, no quiero ni pensar en lo que es capaz de hacer alguna gente con tal de no perder su silla y dedicarse a un trabajo honrado.