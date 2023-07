Bajo los adoquines está el desierto

Un policía francés, en un control, dispara contra un joven argelino y le quita la vida. Miles de personas asaltan comercios y roban mercancías, incendian coches y edificios. Hay quienes intentan relacionar lógicamente una cosa y la otra, pero es un artificio moral. La violencia social no tiene justificación.

Después de lo que está pasando en Francia que nadie se extrañe de que el Frente Nacional, o sea, la ultraderecha, acabe ganando las próximas elecciones. Decenas de miles de adolescentes, en su gran mayoría de familias magrebíes inmigrantes, han saltado a la calle para cometer actos de vandalismo en una guerra que ha movilizado a más de cuarenta mil policías y ha llevado al país al borde del estado de excepción. La lista de ciudades afectadas es larga: París, Marsella, Lille, Besançon, Pau, Montaban, Rennes o Toulouse. Edificios oficiales y vehículos en las calles ardiendo, tiendas arrasadas y violencia extrema.

De nada ha servido que el policía que disparó haya sido detenido acusado de homicidio voluntario. A pesar de la contundente decisión mediática de las autoridades la espoleta de la bomba se activó. Tal vez porque solo se necesitaba un pequeño empujón para una revuelta social de ese calibre. La enorme cantidad de población de origen magrebí que vive en los cinturones más pobres y desempeña los peores trabajos ha creado en muchos lugares de Francia una situación potencialmente peligrosa. Nadie ha hecho caso de las numerosas señales que una y otra vez se han venido emitiendo, como pueden testificar algunos españoles que fueron a la final de la Champions entre el Madrid y el Liverpool, en Saint Denis y sufrieron acoso, robos y amenazas a la salida del partido.

Existe una importante población inmigrante que no ha terminado de integrarse en la sociedad francesa. Entre otras cosas, porque no puede. La puerta de la prosperidad no se abre nunca de golpe para tanta gente al mismo tiempo. Y sobre esa realidad se ha cocinado un caldo de xenofobia por un lado y de resentimiento por el otro. Los liberales y la izquierda francesa, que han intentado mantener la convivencia en democracia, se han quedado paulatinamente sin apoyos y sin argumentos. Y ahora, tras estos actos vandálicos, literalmente en pelota picada.

El discurso de Marie Le Pen es ahora mismo un cuchillo que corta mantequilla electoral: Francia para los franceses, mano dura con la delincuencia, seguridad para los ciudadanos, deportación de los ilegales y levantar murallas para acabar con la invasión de inmigrantes. Las imágenes que se han vivido en Francia son un gigantesco anuncio publicitario que puede llevar a la ultraderecha a sentarse en el gobierno de la República. Y sus efectos se van a irradiar a toda Europa. La causa de la fraternidad, estragada por un buenismo ciego que no sabe poner límites, está perdida. Debajo de los adoquines ya no está la playa, sino el desierto.