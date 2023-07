Cuando hablas de ti* y quieren hablar contigo*

Cuando empecé a ir a leer mis poemas a recitales de poesía, empecé a obsesionarme con una contradicción horrible que me dejaba todo el rato las manos temblorosas. Una contradicción que llenaba por completo el espacio y lo tiznaba de una luz extraña y, sobre todo, de unas voces extrañas: voces desconocidas comentando detalles íntimos de mi cuerpo, de mis amores, de mi memoria toda desparramada en las suyas y mira esto jaja y esto otro y no sabía yo que te había sucedido a ti aquello y ¿cómo era lo que dijiste del sexo, me lo repites?

Por supuesto, la contradicción venía de que era yo quien estaba dando todos esos detalles*. Era yo quien estaba leyendo en voz alta una escritura privada* escrita para nadie en concreto. Yo escogía* escribir sobre esos temas vergonzosos* y ponerlos, les parecía, a su disposición*. ¿Qué hago en este escenario soltándole a gente que no sé si me cae bien frases sobre mi dolor y mis obsesiones y mis conflictos personales y mis recuerdos de la infancia? Mi tembleque de manos, en fin, venía de que:

Escribir parece un lugar de intimidad* en el que se charla con la confianza* de quien abre las puertas de una casa* y ofrece forma parte de todo esto, ven, ven*. Pero no lo es.

*La intimidad real es privada y recíproca. O sea, se les da a unas pocas personas escogidas que también te la dan a ti. En la intimidad podemos ser nosotras mismas, podemos expresarnos con la libertad de saber que nuestra vulnerabilidad está a salvo, que lo que contemos va a ser atesorado o, por lo menos, no juzgado ni tratado sin respeto. La intimidad es una promesa de mirada amable que ayuda al difícil logro de entenderte a ti misma para vivir mejor. Siempre sabemos de dónde viene la mirada, pues nosotras también estamos mirando: hablamos para que nos contesten, contestamos porque nos están hablando.

*La intimidad de la escritura es otra. Es una intimidad pública, y eso significa que en realidad no existe. Tenemos que ponerle siempre un * encima para después aclarar escuchen, esto que estoy contando no lo estoy contando para que lo sepan exactamente ustedes ni para que ustedes le den vueltas a que lo estoy contando exactamente yo ni para que me respondan. Escribir sobre lo privado no significa que se esté generando con quien lo lee un lazo privado. Elena Ferrante, en una de las cartas recogidas en La frantumaglia. Un viaje por la escritura (Lumen, 2017), dice que el acto de publicar un texto convierte lo privado en público, saca la reflexión de nuestra intimidad y la coloca delante de todo el mundo. La reflexión surge en esa confianza que solo puede darnos la seguridad y se lleva a esa desconfianza que debemos sentir hacia las personas con las que no compartimos nada y que de pronto, porque nos escuchan hablar sobre algo que jamás les habríamos contado, piensan que somos sus amigas.

*La amistad es para pasar la vida juntas.

*La escritura es para entretener, inventar, dejar guardado, representar, dotar de ejemplos a las causas que nos importan, dar miedo o risa, crear belleza, examinar procesos, ver hasta dónde podemos llegar, construir juegos, trabajar.

*Hay cosas de las que solo se habla en la amistad y en la escritura precisamente porque ambas parten de la generosidad de querer hacer la vida mejor, más amena.

*Hay cosas de las que parece que solo puede hablarse en la amistad y en la escritura porque no deben rozar lo público: los cuerpos los amores las obsesiones los recuerdos de la infancia los juegos las bellezas… El espacio privado no se considera parte del mundo, sino su leve accesorio. Y por ello solo puede comentarse en entornos en los que exista la intimidad que le es propia. De ahí las confusiones. Me estás dando esta confianza y esta y esta y esta. No. Te estoy hablando sobre un asunto que es público y no me pertenece solo a mí y no te da acceso a mi vida. No está fuera de lugar, no tienes que buscarle un asiento entre los que ya conoces.

*Escribir sobre quienes somos es hacer uso de la memoria. Escribir con la memoria no es generar una secuencia de hechos que nos han sucedido: es analizar nuestra posición en el mundo y lo que desde ahí podemos decir. En la mayoría de los casos en los que hablamos de nosotras y quieren luego hablar con nosotras, ni siquiera estamos hablando de nosotras, y no importa, pues la contradicción viene de pensar que solo desde la intimidad puede hablarse de intimidades. No desde la creación o desde tener otros fines que no sean satisfacer el ansia de juroneo de quienes *oye, oye, explícame un poco más de eso que dijiste, oye, oye, ven*.