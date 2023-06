Entre la risa y la vergüenza

La comedia norteamericana siempre ha presentado una marcada tendencia hacia la explotación de la vulgaridad como forma de diversión. Pese a notables excepciones, desde un punto de vista cuantitativo el número de películas del género donde las situaciones chabacanas y los chistes ordinarios se alzan como el vehículo sobre el que centrar la vis cómica resulta mayoritario. Por decirlo de otra manera, la frase atribuida a Peter Ustinov «lo cómico es simplemente una forma divertida de ser serios» no ha contado con un seguimiento en la industria cinematográfica estadounidense.

Cada persona posee su propio sentido del humor y lo que a una le hace gracia a otra le provoca una sensación de vergüenza ajena. Para gustos, colores. En mi caso particular, la propuesta de Sin malos rollos ni me atrae ni me invita a la risa. Le reconozco cierta inventiva y, sobre todo, aprecio el esfuerzo interpretativo de su elenco por situarse a la altura de las expectativas y del objetivo jocoso, pero las secuencias supuestamente graciosas me parecen poco elaboradas, simplonas y bastas.

Su director, Gene Stupnitsky, que ostenta un merecido reconocimiento gracias a su labor en la serie televisiva The Office, ha perdido frescura cuando ha dado el salto a la gran pantalla ejerciendo como guionista, y se ha encasillado en los tópicos (Bad Teacher o Año Uno dan fe de ello).

Basada, al parecer, en un hecho real, cuenta la historia de una joven desesperada a causa de sus problemas económicos que descubre un curioso anuncio de trabajo: unos padres adinerados buscan a alguien para entablar una cita con su introvertido hijo antes de que ingrese en la universidad. Ante la posibilidad de conseguir dinero fácil acepta la oferta, aunque pronto se percatará de que ni el trabajo es tan sencillo ni el muchacho, tan torpe.

Muy destinada al universo adolescente y juvenil, se publicita como una propuesta picante y guasona. Y si, ciertamente, la trama refleja ambos aspectos, no da para mucho más. Determinadas fases de la proyección presentan unas altibajos considerables y, aun introduciendo instantes emotivos, no deja de ser un largometraje que, proporcionando quizá buenos ratos al público de risa fácil, no destaca en ningún sentido.

Jennifer Lawrence asume el peso de la cinta y se emplea en darlo todo por el personaje. Ganadora de un Oscar por su actuación en El lado bueno de las cosas, ha demostrado su capacidad interpretativa en títulos como La gran estafa americana, Joy o Winter’s Bone. Por lo visto, pretende dar ahora un giro profesional a las órdenes de dos realizadores italianos en sus tres próximos rodajes: dos junto a Paolo Sorrentino y uno con Luca Guadagnino. Dispone de presencia y de valía ante las cámaras, por lo que confío en su versatilidad y apuesta de futuro.

Célebre en los 80

La acompañan Andrew Barth Feldman (al que vimos en la pedante e inclasificable Ruido de fondo), Laura Benanti (Worth) y figuras más conocidas como Matthew Broderick, célebre en la década de los ochenta merced a Juegos de guerra, Lady Halcón o La loca aventura del matrimonio. Sin malos rollos constituye una opción válida para esa juventud que quiera acudir al cine una tarde de verano en busca del aire acondicionado, y tal vez hasta se ría con determinadas escenas que no perdurarán demasiado tiempo en su memoria.