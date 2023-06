Noche de San Juan

Hasta donde me alcanzan mis recuerdos sólo he faltado dos veces a la celebración del solsticio de verano. De niños y cargado de avisos salíamos a los altos de San Sebastián para saltar las hogueras y escuchar las parrandas habituales o improvisadas de un barrio con gusto y con memoria. En los años mozos, en La Palma y con mayor libertad, perras y chicas, buscamos las playas del Muelle, del Túnel, los Cancajos o las Explanadas para comer sardinas, beber vino y darnos el baño ritual o, al menos, contar las siete olas. En este 2023 y por contrariedades físicas, seguí por los medios las noticias puntuales, los cierres de informativos y los reportajes curiosos sobre el profeta airado, hijo de Zacarías e Isabel, primo y precursor de Jesús de Nazareth, al que bautizó en el río Jordán, censor implacable de Herodes Antipas, Tetrarca de Galilea, que ordenó su decapitación a cambio de los favores sexuales de su hijastra Salomé.

La memoria y la agenda me sitúan en la fecha señalada (1985) en una larga cola para contemplar su cráneo sin mandíbula que, desde el siglo XII, se guarda en la basílica de San Silvestro in Capite de Roma. Después, con colegas de TVE, pude ver y comentar una calavera incompleta a la que los fieles de la bella Amiens veneran y defienden como auténtica.

Cuando Venezuela era alegre y dorada, libre a su modo y acogedora para los desheredados de Canarias, pasé una víspera inolvidable con Nilsy y Gonzalo Castro-Fariñas en su paraíso de Machurucuto, una playa sin fin de arena blanca, donde la celebración tuvo formas y sonidos con banda venezolana de arpa criolla, cuatro, guitarra y maracas, pasillos, joropos y polos margariteños. La primera ausencia de la cita sanjuanera fue en una ocasión triste porque mi maestro y tocayo, con el valor y la dignidad de la que siempre hizo gala, se marchó cumplidos los ochenta y ocho años y con proyectos pendientes. Ocurrió el 23 de junio de 2013 –¡diez años!– y coincidí en el viaje de despedida una amiga entrañable y música excepcional –Inma Marrero– que se ocupó de completar la partitura de la cuerda de pobres, el grupo más nutrido del planeta, nuestro último trabajo en común, protagonistas de la danza coreada de los Enanos de 2015 por acuerdo municipal, en homenaje al artista fallecido.

En mis últimos encuentros con Luis Cobiella hablamos de los pobres y de los airados; necesitados los primeros de los segundos («Oigan la triste verdad / y es que el rico le da al pobre / por la caridad del cobre / su cobre de caridad»). Contra la salud quebrada, su energía reclamó a los iracundos como solución de un espacio y tiempo con integrismos crecidos; con animadores y provocadores excéntricos y ruidosos defensores de las excepciones del statu quo superado por el tiempo y la razón. Entramos en ese asunto porque entonces, como hoy, camuflados o con descaro, y al amparo de la democracia que detestaban y combatían, que detestan y combaten, los radicales sin careta pasaban de su folclore ruidoso y patético a la acción con una rudeza argumental que ofende a cualquier inteligencia media y a toda independencia digna. Con sus registros de humanista a la eterna usanza, le irritaba de modo especial la negación del cambio climático, contra las evidencias científicas y la actitud y el compromiso común de ciento noventa y siete países que, desde 1994, firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas.

En la velada serena de Luis Grande –así lo llamaron mis hijos desde que aprendieron a hablar– oímos su música, recordamos sus versos e incluso sus ocurrencias. Les conté a Concha, su compañera, a María y Mave, sus hijas, y a Pedro, su hermano y mayor admirador, la fijación sensible por la necesidad de profetas hambrientos y cabreados que contaran bastos contra los hipócritas que mienten y lo saben; líderes de parco lenguaje grueso y hasta sus expresiones rotundas – que colaba en la pulcritud de su lenguaje y hasta orates que, en la arena, trastocaran los caminos de vuelta hacia el pasado intolerante y cainita que marcó tantas generaciones, que devoró tanto tiempo y sacrificó tantas oportunidades.

Entre tantas coincidencias, la figura del Juan el Bautista nos resultaba especialmente atractiva y, para echarle humor, le conté mis visiones de sus dos cabezas. Nada meritorio lo mío y cómodo, sobre todo, por sus localizaciones europeas. Según una leyenda romana, con las astillas de la cruz del Nazareno podrían construirse treinta arcas de Noé y con los restos del Precursor los cuerpos de los doce apóstoles y otros tantos mártires.

Diez años después de su marcha luminosa, un incidente de salud bien tratado por el eminente neurocirujano Víctor García Marín, me alejó de la víspera de las hogueras y de la fascinación por el primer santo que celebra su onomástica y no su muerte; me devolvió la figura, la sonrisa, la ternura, la ironía y tantas otras cosas buenas que me reconciliaron con la nostalgia porque nunca nadie –ni siquiera los malos– se van del todo.

Con la foto del amigo en la estantería, un libro abierto desde horas antes por la misma página, los cantos de la marañuela de fondo y un inventado olor a humo, hago cuestión de fe el hallazgo del tiempo perdido, con las ocurrencias de mi padre y las advertencias de mi madre, los inventos de mi hermano y el catecismo del cura amable que nos contó que fue tal la ilusión del viejo Zacarías ante su próxima paternidad que encendió hogueras para saludar la llegada de la voz insobornable que clamaba y clama en los desiertos eternos.