El mapa variopinto municipal de Tenerife

La constitución de las corporaciones locales de la isla tras los comicios del pasado 28 de mayo nos deja un panorama de lo más colorido y diverso: mayorías absolutas, gobiernos en minoría, pactos, acuerdos in extremis, alternancias en el ecuador de la legislatura… que configurarán los gobiernos de los 31 municipios los próximos cuatro años. Lo más destacable: la caída de Podemos, la irrupción de Vox en diversos consistorios y la desaparición de Ciudadanos –salvo Tacoronte– donde la formación naranja logra sobrevivir al menos con un acta. Como sabemos en política no hay nada seguro, todo puede cambiar de la noche al día, puesto que la gobernabilidad en determinados ayuntamientos está aún por definirse, caso de La Laguna. Vamos a disponernos a realizar un recorrido por las treinta y una asambleas locales, empezando por la ciudad capitalina donde José Manuel Bermúdez de la mano de Tarife reeditarán el pacto entre nacionalistas y populares frente a una victoriosa Patricia Hernández que hacía gala de lograr más votos, más apoyo. «En Santa Cruz ha triunfado la moderación y la estabilidad», declaraba el mandatario nacionalista que ante las manifestaciones de la líder socialista dejaba constancia que no descendería al barro para dar respuesta a los improperios -según este- que algunas le querían dar desde el ámbito personal. Ponemos rumbo a la ciudad de Aguere, escenario político donde la izquierda logra mayoría (PSOE – USP y Drago), pero ambas formaciones no alcanzan acuerdo para formalizar gobierno, quedando su alcalde Luis Yeray Gutiérrez huérfano en un gobierno en minoría. «No le vamos a regalar bajo ningún concepto la alcaldía al Partido Socialista», señalaba Alberto Rodríguez, líder de DVC, lo que evidencia que sobre la mesa había un acuerdo programático complejo que requería de mucho diálogo y consenso. Por su parte, Jonathan Domínguez (CC) no obtuvo el resultado deseado para propiciar el cambio y tener la oportunidad de convertirse en el prototipo político de sus antecesores Ana Oramas y Fernando Clavijo. Puestos en La Laguna visitamos rápidamente Tegueste donde PSOE y CC se turnarán la alcaldía respectivamente. Escolástico Gil (IR-Los Verdes) revalida mandato al frente del Rosario y poniendo rumbo al sur, Candelaria bastión del PSOE una vez más con Mari Brito. Arafo, apuesta por el nacionalista Juan Ramón Martín (CC), Güímar fragua el tripartito CC-PSOE-USP que deja a la popular Luisa Castro en la oposición. Fasnia otorga su confianza al socialista Luis Javier González, la socialista Olivia Delgado ostenta el bastón de mando de Arico a falta de un edil de la mayoría absoluta, el nacionalista Arturo González se apunta una holgada mayoría en San Miguel de Abona y el pacto granadillero entre PSOE – PP desbanca de la alcaldía al nacionalista José Domingo Regalado. Fuerte batacazo en Arona para el socialista José Julián Mena para dar paso a un grupo de gobierno encabezado por la popular Fátima Lemes, convirtiéndose en la primera mujer regidora del municipio. Se mantienen feudos tradicionales socialistas como Vilaflor de manos de la socialista Agustina Beltrán y Adeje del inamovible José Miguel Rodríguez Fraga que afronta su noveno mandato consecutivo. Pero la sorpresa la ha dado Guía de Isora, territorio del que fuera alcalde Pedro Martín durante 24 años donde ahora Josefa Mesa no logra la mayoría suficiente, materializándose un pacto entre Coalición y PP que pone fin a 28 años de gobiernos del PSOE. Continuamos con la ruta subiendo a Santiago del Teide, donde el popular Emilio Navarro se anota una importante victoria con 13 representantes y, ya adentrándonos en el norte, Buenavista vuelve a dar clara mayoría al PSOE con Eva García al igual que El Tanque a su alcaldesa socialista Esther Morales y Los Silos donde Carmen Luz Baso (PSOE) conformará grupo de gobierno con USP. José Heriberto González (CC) gobernará Garachico junto al PSOE; Alternativa Icodense y PSOE se alían en un pacto insuficiente para gobernar Icod de Los Vinos, en La Guancha PP y PSOE forman gobierno y el nacionalista Juan Ramos, gracias al apoyo de Sí se Puede y PP, será el nuevo alcalde de San Juan de la Rambla. Abrumadora victoria del PP en Los Realejos con su alcalde Adolfo González al igual que la de Francisco Linares (CC) en La Orotava. El socialista Marco González y Asamblea Portuense gobernarán nuevamente Puerto de la Cruz; Juan Acosta de A.I.S.U recibe nueva mayoría para gobernar Santa Úrsula y La Victoria de Acentejo refuerza la mayoría de otro socialista, Juan Antonio García Abreu. La Matanza, aplastante victoria una vez más para el socialista Ignacio Rodríguez, nada más y nada menos que 40 años al frente de la casa consistorial matancera y, El Sauzal, sin cambios, con el nacionalista Mariano Pérez. Por último Tacoronte, donde les confieso que no pude cerrar este artículo a la espera de su constitución por si hubiese algún cambio de última hora para asegurarme de que allí, efectivamente, se cumplirá el tripartito entre PSOE-CC-PP con Sandra Izquierdo como alcaldesa, municipio que cuenta con un total de hasta ocho formaciones políticas distintas. He aquí la radiografía completa de la municipalidad de Tenerife, compleja sin duda, por la combinación política que demuestra una vez más que el voto local se decanta más por el candidato o candidata que por las siglas en sí de un partido concreto. Ahora lo que toca es garantizar la estabilidad y fortalecer la democracia en unos tiempos tan convulsos de desafección política donde las instituciones locales son el baluarte para lograrlo.