Veraneo azul en Teobaldo Power

Cuando pasa alguna calamidad, como una pandemia, un volcán, un terremoto o que te obliguen a escuchar todos los mítines electorales, la primera medida que toman los gobiernos es rebajar los impuestos a la gente que ha sido afectada. Lo hicieron, por ejemplo, con los ahumados habitantes de La Palma.

En España todo el mundo paga el IRPF, viva donde viva. Es un impuesto universal que le cascan a todos los currantes. Excepto a los españoles que viven en Ceuta y Melilla que tienen una bonificación del 50% en la cuota líquida de sus rentas del trabajo.

Uno podría preguntarse por qué esa medida no se aplica un poco más abajo. Por ejemplo en estas islas que están bastante más lejos. No igual de cerca de Marruecos que las dos ciudades autónomas, pero por ahí andamos. El líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha dicho que quiere proponer al Parlamento de Canarias una ley para que se baje el IRPF en las Islas Verdes –o sea, en La Gomera, La Palma y El Hierro– con carácter permanente. No es que a esas islas les haya pasado algo chungo: se trataría de compensar la doble insularidad que padecen y de hacerlas más atractivas, a ver si la gente joven deja de mandarse a mudar de allí.

Hoy, por cierto, en medio de una ola de calor, se constituye el nuevo Parlamento de Canarias compuesto por un 47% de mujeres, un 49% de hombres, un 2% de homosexuales, un 1% de lesbianas y un 1% que sufre hemorroides en doloroso silencio (ahora están de moda los porcentajes, que al parecer son un dato relevante). Uno de los temas que van a tratar en esta legislatura los setenta heterogéneos diputados, diputadas y diputades será debatir qué reforma electoral se le puede hacer a Angel Víctor Torres para que pueda ganar las próximas elecciones sin depender de Noemí Santana, que en estas le dejó en palanca. El ex presidente tiene una perreta importante porque la oposición se ha puesto de acuerdo para gobernar. Y en tanto que buscan una solución viable –por ejemplo que Gran Canaria tenga 50 de los 70 diputados– igual les da tiempo y podrían subirle el sueldo a todos los canarios.

Una bajada de impuestos del 50% del IRPF sería un chute directo al bolsillo de todos los malpagados aborígenes que ocupan el furgón de cola de los salarios de España. Habría que romperse los cuernos con el Ministerio de Hacienda, que ya está muy quemado con los vascos y no quiere más anomalías, pero sería una manera trasparente y directa de ayudar a los ciudadanos de estas islas. Tiene muy poco sentido que en Canarias se bonifiquen fiscalmente las rentas del capital y no las del trabajo.

Entre tanto debate ideológico y tanta farándula climática deberían hacer un hueco para pelear por cosas como esa. Para la gente sería una verdadera sorpresa descubrir que alguien en el Parlamento canario hace algo bueno por ellos.