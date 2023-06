El arte de ejercer la medicina

El que muchos médicos se interesen por el arte o por las diversas modalidades de cultura es porque el ejercicio de la medicina es en sí mismo un arte, habiendo médicos que en él encuentran un remedio para contrarrestar el estrés que puede generar la práctica de la relación médico-enfermo.

Es por eso que se considera al ejercicio de la medicina como un arte que va más allá de una simple técnica, porque su objetivo es atender al ser humano en toda su complejidad, como un todo, y en ese sentido el médico es en sí mismo un artista, pero, además, el que haya tantos médicos así se puede explicar porque la medicina les facilita el acceso a lo más profundo del ser humano, y al revés, una persona muy sensible con los problemas de los demás puede ser más proclive a hacerse médico.

De hecho, hay médicos que además de ejercer la medicina tienen como hobby la escritura, la música, la escultura o la pintura, tanto que algunos acaban consagrándose más a una actividad artística que a la medicina, especialmente cuando el éxito los acompaña y permite vivir del arte, y no son pocos los galenos que han cambiado el bisturí o el fonendo por un lápiz o un piano, como Pío Baroja (1872-1956), que muy pronto dejó la medicina para dedicarse a la literatura. Lo mismo pasó con Gregorio Marañón o nuestro Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, gran pintor y dibujante, o con el oftalmólogo Jaime Salom, Premio Nacional de Teatro en 1968. Otros dejan la medicina por el espectáculo, como el televisivo José Miguel Monzón, el Gran Wyoming.

La relación muy especial entre medicina y arte la apunta el escritor Archibal Joseph Cronin (1896-1981) cuando afirma que no habría escrito los libros que publicó si no hubiera ejercido once años como médico, y William Somerset Maugham (1874-1965), uno de los novelistas británicos más sobresalientes del siglo XX, aunque practicó poco la medicina, reconoce que no hay mejor escuela para un escritor que haber ejercido la medicina, y es que realmente el sufrimiento humano lo ayudó en su fecunda labor literaria.

El médico y dramaturgo ruso Antón Chéjov (1860-1904) decía que «la medicina es mi esposa legal y la literatura mi amante, lo que puede parecer poco respetable pero no aburrido en modo alguno, y de hecho cuando me canso de una, paso la noche con la otra, con lo que mejoro mi relación con ambas».

El creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle (1859-1930), dejó la oftalmología por el éxito de sus obras, por lo que ser un médico excelente seguramente favoreció su actividad literaria. Julio Medem declaró en 2006 que «quise ser psiquiatra, pero por suerte no lo soy, porque cuando descubrí la esquizofrenia me di cuenta que era incapaz de ayudar a los enfermos», con lo que se hizo cirujano, si bien pronto cambió el quirófano por el cine.

El 1 de septiembre de 2016, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba se inauguró una exposición con 41 obras de célebres pintores en la que la cultura y la medicina se unieron en torno al 40 aniversario del hospital en un tributo al trabajo de artistas que expresaron a través de sus lienzos patologías e intervenciones que permitían explicar cuestiones médicas cuando no existían las técnicas diagnósticas de hoy.

Y si nos centramos en la Real Academia de Medicina de Canarias, los académicos nos reunimos para celebrar sesiones literarias en las que los conferenciantes abordan lecciones magistrales relacionadas con la medicina y las diversas actividades culturales y artísticas, dado que sus miembros suelen practicar disciplinas culturales.

A principios de 1980 tuve ocasión de entablar amistad con el director de EL DÍA, José Rodríguez Ramírez, al atender como cirujano a un familiar suyo en el Hospital de la Candelaria. Un día me telefoneó para sugerirme un artículo sobre lo que era noticia mundial, el cáncer de colon recién intervenido al presidente norteamericano Ronald Reagan. Y lo hice encantado. Lo titulé El cáncer de colon del presidente Reagan, y en él incluí un sencillo esquema de la operación, tratándose de un adenoma velloso de 5 cm de diámetro limitado a la pared intestinal, pienso hoy que extirpado con éxito en un estadío premaligno porque Reagan falleció de Alzheimer en 2004, 22 años después. Desde entonces sigo colaborando con el periódico EL DÍA.