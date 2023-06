El modelo de gestión sanitaria

Si la situación de la sanidad pública canaria oscila entre lo insatisfactorio y lo inaceptable es por el fracaso reiterado de la atención primaria y el caos cotidiano de nuestros hospitales. Ha quedado demostrado en los últimos años que en esta crisis interminable lo más importante no son los recursos financieros. Este año se incrementó un 9,6% el presupuesto del Servicio Canario de Salud. Se gastarán unos 3.800 millones de euros y cabe recordar que los presupuestos generales de la Comunidad autónoma para 2023 se elevan a 10.180 millones. Más de un tercio de lo que invierta y gasta el Gobierno autonómico se dedica, por tanto, a la sanidad pública. Por supuesto que existen razones para incrementar el gasto –sobre todo una mayor presión asistencial y el impulso a programas que refuerzan o amplían la cartera de servicios– pero concebir el gasto como el instrumento que solucionará los problemas es un error garrafal. El Ejecutivo que ha presidido Ángel Víctor Torres ha incrementado el gasto sanitario en 800 millones de euros y la situación es peor ahora que en 2019 –cuando tampoco era precisamente envidiable–.

Como aquí se dispone de poco espacio habrá que elegir una referencia. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Canarias. La lista de horrores es casi infinita. El estado habitual de los servicios de urgencia es el colapso. Porque eso es precisamente lo que se gestiona: un colapso interminable. Todavía siguen instaladas ahí 200 personas que en rigor deberían ocupar camas de crónicos y no camas hospitalarias pero, ¿dónde van si los echan? Al parecer los 800 millones que cantaba cada año Blas Trujillo no son suficientes para reponer almohadas. Porque faltan almohadas en el HUC y auxiliares clínicos y enfermeros deben improvisarlas con sábanas, sábanas tan desgastadas que a menudo son casi traslúcidas. No llega el agua a algunos cubículos. No se dispone de un sistema eficaz de aire acondicionado y en algunas zonas, en agosto, se superan los 40 grados centígrados, como ocurre en oncología. A menudo se improvisa también instrumental en quirófanos. Apenas se cuenta con 24 camas de críticos para La Laguna y todo el Norte de Tenerife. A los visitantes: jamás olviden pagar el impuesto revolucionario en el parking y atención con el horario de cafetería, que cierran a los 18.30. La mayoría de los médicos no fichan, por cierto. Ambulancia en cola en las puertas con enfermos dentro: hasta el último centímetro de los pasillos de urgencias está ocupado. Que esperen por si se produce un alta o muere alguien. Un 25% de los ancianos que pasan por Urgencias regresan de nuevo antes de 48 horas. ¿Saben lo que hacen médicos y enfermeros si pueden? Pues, cada vez más a menudo, largarse. Largarse a la medicina privada, donde en casi todos los casos ganan menos, pero no deben soportar turnos leoninos de hasta 48 horas ininterrumpidas.

Muy poco de esta situación cabe achacarse a limitaciones de caja financiera. El error estructural del sistema hospitalario (y lo mismo ocurre con la atención primaria) deriva del modelo de gestión sanitaria que en continua degradación y con escasas y por lo general cosméticas reformas lleva funcionando treinta años. Simplemente no puede ser que el Gobierno nombre discrecionalmente (y sin mayores explicaciones) a los gerentes de los hospitales y los servicios de atención primaria, y que incluso se pacte que un dirigente político (Casimiro Curbelo mismamente) decida el gerente del Hospital de La Gomera. No puede ser que cada gerente organice su propio equipo directivo y plan de trabajo como fruto de presiones y negociaciones buhoneras con facciones de médicos y sindicatos. No puede ser la opacidad de las cuentas, la lentitud institucionalizada, la ausencia de cualquier penalización por el trabajo mal hecho, la incomunicación instrumental entre dirección hospitalaria y atención primaria, la pésima definición y organización de la carrera profesional en el Servicio Canario de Salud. No puede ser que ocho miembros de la candidatura del PSOE al ayuntamiento de La Laguna en 2023 hayan trabajado en el HUC y no solo los domingos de Ramos. Hasta que todas estas estupideces, inepcias y miseria no cambien nada cambiará en la sanidad canaria.