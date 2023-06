Charlotadas del bombero torero

Sin referirnos a las corporaciones locales con sus asuntos de andar por casa, ni saben perder, ni saben ganar. ¿No es grotesco o ridículo? Si pierden, lanzan toda su gruesa artillería, y si ganan se les dispara la soberbia, el sentido de propiedad que tienen como dueños que se creen de nuestro país. Los fieles discípulos de esta clásica escuela cumplen rígidamente las normas de la casa, siempre que pueden en cualquier lugar, y reciben las palmaditas en la espalda por parte de los guías que les nutren con un plato diario de crispación. Después de promoverla hasta límites insospechados, empuñan el propósito de desterrarla si ganan las próximas elecciones generales. Si no, más de lo mismo o peor aún. Que si pucherazo, que si Gobierno ilegítimo y traidor nuevamente… No es difícil comprobar el nulo juego limpio y el talante antidemocrático que sostienen.

La razón no es patrimonio de nadie. Todos tienen parte de ella, pero hay actitudes guerracivilistas que algunos desempolvan cada día. Que son inasumibles. Eso sí, no vale solo el ejercicio de la racionalidad para obtener éxito en las urnas. Es imprescindible gestionar mejor el márquetin, la proyección del producto e impulsar cambios estructurales, no simplemente cosméticos. No se debe prometer más de lo que se hace, ni poner el énfasis en cuestiones superfluas que carecen de peso y hondura.

El truco de ciertos prestidigitadores consiste en intoxicar al vecino con inculpaciones de baja estofa, destinadas a quienes defienden planteamientos económicos, políticos y sociales progresistas en un marco neoliberal más o menos sólido. Depende de la coyuntura del momento. La socialdemocracia no es lo que los manipuladores llaman «socialcomunismo» para envilecer un paisaje con vistas razonablemente óptimas. Y la posverdad (la mascletá) aplica su tesis a fin de desgastar al de enfrente. ¿Tan malo es querer generar riqueza y distribuirla de forma justa para eliminar pobrezas?

El desencanto y los escollos de diversa índole, a pesar de las medidas tomadas en esta ardua legislatura por el Gobierno de coalición, son un caldo de cultivo con la intención de captar sujetos a los que se promete victoria y venganza, sin darnos cuenta de que los embaucadores habituales no dejarán nunca de ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Es decir, se ríen de muchos de sus propios electores y la calidad democrática brilla por su ausencia. ¿Está usted dispuesto, como ciudadano normal y votante del PP, a pagar la medicina privada? ¿Prefiere recortes y propuestas que se ocupen poco o nada de sus necesidades básicas y que beneficien a los más privilegiados?

¿Este es el modo de participación ciudadana? ¿Le parece bien que se asesten golpes a los servicios públicos, a la educación pública y a los comedores de los colegios en perjuicio de la cartera de los padres? ¿Y si más de una criatura se queda sin plaza en una escuela infantil, como ocurre en el feudo de Ayuso y Almeida? Pues nada. Adelante, allí, aquí o allá, con la privatización de instituciones públicas y que vivan la injusticia fiscal y la libertad. De los de siempre, sobre todo. La batalla es combatir con ideas.

Algunos hablan con impunidad de «caudillismo sanchista» y criminalizan los acuerdos que haya habido con Bildu y ERC en el estricto marco de la legalidad, en favor de la gente de a pie. El Ejecutivo ha intentado, de alguna manera, no inclinarse ante un sistema elitista, político y económico, donde residen unos cuantos individuos atribuyéndose prebendas con respecto a los demás. Así, una minoría se posiciona por encima, y este, no otro, es el método tradicional de la derecha. Por eso quieren derogar.

Modernizar no es suficiente. Se impone la necesidad de un continuado ejercicio socialdemócrata en pro de la mayoría. Una democracia económica y transformar en estrecho vínculo con las personas. Dicho esto, vote usted lo que quiera y será legítimo aunque no se comparta. Las izquierdas, incluyendo al PSOE, tienen que trasladar una imagen de cierta unidad, no de enemistad. Despiertan expectativas que no siempre responden adecuadamente a las necesidades de los colectivos más precarios, lo que no significa que las derechas muestren soluciones, ya que a menudo causan el problema.

No impide que parte de esos sectores se echen en sus brazos a consecuencia de alguna posible desilusión. No obstante, los datos saltan a la vista por mucho que las sinrazones y los disparates pretendan ensombrecerlos. He ahí, dentro de las dificultades existentes, la cifra de paro más baja desde 2008, la inflación más baja de Europa o la significativa subida de las pensiones. ¿Coalición con Feijóo y Abascal o Sánchez y Yolanda Díaz?

Unos han contribuido a distender en Cataluña y otros alientan lo contrario y caen en actitudes retrógradas. Véanse la manipulación de las víctimas de ETA y las altisonancias de diverso tipo. La escalada reaccionaria global sigue su curso, lo que no implica echarle la culpa solo a esa ola, a las mentiras y a las oscuras alocuciones, sino que es necesario que la gestión de un gobierno progresista se palpe con eficacia.

En la Comunidad Valenciana, por obra y gracia de los votos del 28M, el extorero Barrera será vicepresidente y consejero (no «conseller») de Cultura. Las charlotadas, bien de interés social y cultural, están a buen recaudo con el PP y Vox. Disponen de luz verde para torear y banderillear a la población. Los nuevos bomberos toreros, provistos de espadas y sifones, harán faenas y cortarán las dos orejas a lo que represente un obstáculo para sus intereses y la rentabilidad de los suyos. Tome usted asiento, cómodamente o incómodamente, y disfrute del espectáculo. ¡Adiós, doña Rogelia!