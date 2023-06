Se lee en la enciclopedia libre de Wikipedia que el sabor es la impresión que causa un alimento u otra sustancia determinada principalmente por sensaciones químicas detectadas tanto por el gusto como por el olfato. Lo cierto es que el día 14 de junio de este año, después de visitar a la oculista tuve que acercarme al fisio que cuida parcialmente de mi salud física. Horas más tarde me acerqué a la Villa por excelencia para atender la invitación que me había insistido el amigo Felipe Hernández, uno de los dirigentes del cultural Colectivo ‘Gánigo’, para que asistiera sin falta al restaurante ‘Sabor Canario’.

En verdad no pude quejarme porque el espectáculo cultural organizado con tal motivo denominado ENCUENTROS EN LA BODEGA fue inolvidable por el sabor disfrutado en el patio del restaurante donde nos reunimos casi doscientas personas y donde no faltaron los potajes de berros ni el gofio ni las papas y las carnes como tampoco los vinos tintos de la Villa. El objetivo de la reunión a celebrar en junio de 2023, con ocasión de las Fiestas del Corpus y San Isidro, era homenajear a los grupos y personas que habían destacado a lo largo de los años en las tradiciones culturales canarias: (i) Al Grupo Magec de La Perdoma, por su larga trayectoria en la música popular canaria y de América latina; (ii) a título póstumo, a históricos personajes de la Villa en el mundo de las alfombras como Pedro Hernández Méndez, su esposa Lola Murillo y al artista especial y singular que fue Ezequiel de León, con las flores y con las arenas volcánicas. (iii) a los realejeros Carmen Nieves Luis García, por su labor con Los Alzados, y a Isidro Pérez Brito de Radio Realejos por difundir la cultura popular; (iv) a la orotavense Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura en 2015; (v) a Fabián Mora Chinea, maestro de fogones e investigador de las raíces de la cocina de La Gomera, y (vi) a Víctor Batista Velázquez, ex director del grupo Los Gofiones y todo un referente del folklore musical canario.

Así mismo pude saludar a viejos amigos, de Ycod de los Vinos, como Antonio Fleytas y Jerónimo, secretario del IEHC; a Juanelo, de San Juan de la Rambla; a conocidos del Puerto de la Cruz y de La Orotava, del casco y del Pago de Higa (La Perdoma). También tuve la suerte de saborear buena música donde destacaban guitarras, requintos y timples acompañados por las voces de mujeres y hombres que añadían un toque de distinción a las Fiestas de la Villa.

El maestro de ceremonia fue Sixto Escobar y se notaron las ausencias físicas de los amigos periodistas Salvador García y Elfidio Alonso, a quien tuve la suerte de sustituir a la hora de entregar el reconocimiento al músico grancanario Víctor Batista Velázquez. Con tal motivo pude contar mis relaciones amistosas con Elfidio a lo largo de nuestras vidas, desde su padre a su tía María Rosa Alonso, en lo deportivo en lo político y en lo cultural. En La Laguna, cuando fui pregonero de las fiestas de San Benito, en el Puerto de la Cruz cuando nos regaló el disco ‘Canario Lucha’, así como las coincidencias en Almansa (Albacete) y en Buenos Aires (Argentina) con Los Sabandeños. La última vez fue en 2009 en Lanzarote cuando los 50 años del equipo de fútbol juvenil Plus Ultra de La Orotava en el festival de San Ginés, con el grupo folklórico de Los Campesinos. Lo cierto fue que pude conocer a Víctor Batista, todo un referente del folklore canario nacido en Arucas, tierra de rones y cervezas, de amigos universitarios y políticos, como Froilán y la familia Pérez Afonso.

Tengo que reconocer que las fiestas patronales de la Villa de La Orotava con el Corpus Christi y San Isidro de protagonistas, en junio de 2023, me resultaron sobresalientes a pesar de la lluvia del lunes 12. El intercambio generacional resultó notable, al igual que el Pregón de las Fiestas que impartió el amigo y colega Villero de Honor, Agapito de Cruz, y tituló ‘El futuro que nos mira’. Y no digamos nada de las alfombras del jueves de la Infraoctava orotavense donde nuestros alfombristas más los amigos de Puentearéas y los mexicanos aportaron un toque de calidad digno de ser divulgado por la televisión canaria al mundo religioso y cultural de Europa. Cada vez tengo más claro que La Orotava es más presumida, cada año que pasa, por su sabor canario. Por algo sus fiestas son las más bonitas que hay en Canarias, como bien lo dice el cancionero popular canario.

Pasados los días de las Alfombras y de la Romería, que contemplé gracias a la Televisión canaria, tuve que confesar a la familia y a los amigos que estas Fiestas patronales de junio de 2023, de La Orotava, me resultaron las más vistosas de mi vida. Seguramente sería por los hijos y los nietos que acudieron a ella. Una vez más me quedó claro que eran las Fiestas más bonitas que hay en Canarias. Hasta Los Sabandeños tuvieron que retrasar hasta el martes 20 de junio, por culpa del agua caída, la despedida del concierto de La Escalera en la plaza del Llano o de Franchy Alfaro. ¡Quien vería a Juan del Castillo!