La ética de la conveniencia

La geometría no eucleidiana de la política es tan variable como las conveniencias que en cada momento tengan los partidos. Las diferencias ideológicas son, en realidad, labia para el argumentario. Una salmonella que intoxica la ensaladilla de los titulares de prensa.

El mapa municipal y autonómico que nos han dejado las elecciones del 28M es para partirse la caja. El PP es capaz de pactar con Vox en Valencia, pero abomina de la ultraderecha en Extremadura. Échale millo. Y mientras la izquierda denuncia el blanqueamiento de la ultraderecha feroz, en el municipio de Collado de Villalba el PSOE ha pactado con Vox y dos partidos locales para levantarle la alcaldía a la cabeza de lista del PP. Es la ética política de la conveniencia.

Pero para ver cosas curiosas no hace falta irse tan lejos. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha decidido gobernar en minoría. Y la gente se mesa los pelos, atónita. ¿Por qué no pacta con su izquierda, que tiene cuatro concejales? ¿Por qué no pacta con Coalición Canaria? Son preguntas pertinentes de sencilla respuesta: pues porque no le hace falta. El alcalde lagunero se ha dado cuenta de que con los tres cómodos votos del PP y dos de Vox –o al menos uno de ellos, que es el que el PP le ha asegurado– puede gobernar sin sobresaltos. No es, en realidad, un asunto antinatura. Porque no se han firmado documentos ni un reparto de poder, sino amistosas conversaciones que garantizan gobernar, negociando asuntos tema por tema.

Los del PP, a la chita callando, han ido articulando esa geometría variable en varios municipios. En Granadilla, por ejemplo, le han dado la alcaldía al PSOE, aunque formalmente hayan iniciado expediente sancionador a los dos concejales que «desobedecieron» las instrucciones del partido. En Güímar han dejado caer a Luisi Castro, tocada de ala por futuros problemas judiciales. Les sirve como baza negociadora. Si tú «me las has hecho» aquí y allí, no te extrañe que yo te la devuelva por allá. Cartas de una baraja de poder que tiene rostros LOCALES. Porque en los pueblos chicos el infierno es muy grande.

El nuevo líder del PP, Manuel Domínguez, quiere edificar el nuevo proyecto de los conservadores en Canarias sobre cimientos del poder municipal. Coalición Canaria se ha asegurado los grandes acorazados, como Santa Cruz y el Cabildo, aceptando lo que le ha tocado en otros sitios. En La Laguna, por ejemplo, han hecho el canelo. Se creyeron la oferta negociadora de Luis Yeray Gutiérrez, que jamás pensó en serio en cogobernar con ellos. Ni en aceptar las incómodas condiciones draconianas de Alberto Rodríguez. Cree que nunca habrá moción de censura porque no hay mayoría posible entre tirios nacionalistas y troyanos comunistas. Así que, para gobernar, solo tendrá que manejar con discreción sus apaños con la derecha. La política es el arte de lo posible. Y la ideología… un postureo.