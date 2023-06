Cada vez menos tiempo

Se entiende que estamos en campaña electoral nacional sin haber constituido todavía los gobiernos autónomos y me imagino que esa es la razón básica por la que el presidente del Gobierno de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, arremete una y otra vez contra Coalición y el PP mientras sus subalternos siguen ocupando los despachos de consejerías y direcciones generales. A Torres le molesta incluso que Ana Oramas y sus compañeros recuerden las transferencias comprometidas en las enmiendas de los presupuestos generales del Estado presentadas por CC y admitidas por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados. Porque ahora, cuando el mes de junio está más que mediado, se comprueba que hay compromisos adquiridos –y materializados en enmiendas a los presupuestos generales del Estado aprobados por las Cortes– de los que no han llegado las transferencias y, si en algún caso lo han hecho, el Ejecutivo de Torres no ha ejecutado las perras. Así ocurre con el Plan de Salud Mental de La Palma, con becas universitarias y de Formación Profesional, con las subvenciones a la producción de agua desalada, con la financiación de las universidades canarias y, particularmente, con los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción de la isla de La Palma. El Gobierno central está en funciones y con seguridad no traspasará un céntimo de este último capítulo. Tal y como recordaba la propia Oramas el próximo Gobierno no comenzará su trabajo hasta octubre y, sea quien sea su presidente, no se dedicará prioritariamente a Canarias. La mayoría de esos cien millones, si no todos, se perderán irremisiblemente. Y La Palma continúa esperando. Y matándose de vez en cuando. A todo esto, lo que se le ocurre al señor Torres es enfadarse mucho porque Oramas aseveró que tanto él como Román Rodríguez llamaron a Madrid el pasado año para que sus enmiendas no fuera consensuadas y aprobadas. A mí eso me importa un bledo. Quizás el presidente en funciones no llamó a Madrid entonces. Pero después tampoco ha llamado para exigir –desde enero– que se la transfirieran las perras presupuestadas y consignadas. Usted tampoco telefoneó para eso, señor Torres, y si bien es cierto que callado no estaría más guapo, tal vez su mutismo sería menos embarazoso que sus heroicas ocurrencias poselectorales. Lo mismo ocurre cuando tiene los redaños de exigir al próximo Ejecutivo que saque a los palmeros damnificados por la erupción volcánica de los contenedores donde los metió usted después de prometerles casas. Hay una cosa muy bonita y pertinente que se llama dignidad institucional y que le conviene practicar a los presidentes en funciones y a los expresidentes.

Canarias va a llegar en breve a una encrucijada. Simplemente cada vez nos queda menos tiempo para hacer el imbécil. Por ejemplo, en lo que se refiere al principal motor económico del país: el turismo. Es exasperante que solo se escuchen en el espacio público dos relatos excluyentes: el triunfalismo de las cifras millonarias como signo de un progreso económico mesiánico o la greñuda propuesta de un decrecimiento turístico porque no hay cama para tanta gente y nos han robado el paraíso. Más que relatos, en realidad, son puro cuento. Más de un 30% de las plazas hoteleras han desaparecido en las islas en la última década. Más de un 3% anual: no está mal como logro decrecentista. En cambio el alquiler vacacional vive una ebullición impresionante en todos los territorios con consecuencias negativas para la calidad del turismo y sus efectos redistributivos: menos recaudación fiscal, menos empleo y peor remunerado, menos impacto en la creación de nuevas infraestructuras, gentrificación, aumento del coste de los alimentos. Es imprescindible reformar la política turística del Gobierno autónomo y los cabildos y alcanzar un amplio consenso parlamentario para acabar con condenas y endiosamientos del sector y convertirlo en una actividad económica territorializada, sostenible y que combine unos razonables límites del crecimiento con la máxima calidad de la oferta.